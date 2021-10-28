佛光山文教基金會副執行長妙殷法師（左）代表佛陀紀念館捐贈《世界佛教美術圖說大辭典》套書給華梵大學，由林從一校長代表受贈。（華梵大學提供）

佛教藝術國際研討會場展出華梵大學佛教藝術系學生的藝術創作品。（華梵大學提供）

「2021第三屆佛教藝術國際研討會」今（28日）在華梵大學國際會議廳盛大開幕，共有來自中國、香港、日本、韓國與台灣本地30名學者，透過線上線下融合的方式發表論文或專題演講，佛光山佛陀紀念館並致贈佛教藝術百科全書—《世界佛教美術圖說大辭典》套書給華梵大學，期許佛法透過藝術普傳社會大眾。

「2021第三屆佛教藝術國際研討會」一連三天在華梵大學舉行，除了有精彩的專題演講與論文研討，現場還有佛教藝術創作展，將佛學與藝術巧妙的結合在一起。

華梵大學李天任董事代表董事長悟觀法師致詞表示，華梵是佛教二千五百多年在中國傳承以來，第一所由佛教界護持成立的大學，創辦人曉雲導師更是第一位在台講授佛教藝術的專任教授，因此華梵大學舉辦佛教藝術國際研討會可說意義非凡；尤其佛教藝術學系才成立三年，佛教藝術國際研討會就辦了三年，更是不簡單。

林從一校長也表示，曉雲導師由藝入佛，無論從學校的緣起、現在的動力與未來展望來看，佛教藝術都是最主要的力量，感謝悟觀董事長與李天任前校長推動華梵大學於兩年前轉型，將佛教藝術作為華梵大學的發展主軸，是深具遠見的正確定位，佛藝系學生認真向學的心，更讓華梵活絡了起來。

他強調，學術如果無法國際化或拉高到一定的標準，就失去與學術界其他領域平台對話的機會，因此，學校會努力往前走，鼎力支持佛教藝術國際研討會在未來持續辦理，也感謝此次來自中、港、日、韓和台灣本地的學者熱情參與，一起在華梵激盪出智慧火花。

開幕典禮上還有一個特別的贈書儀式，由佛光山文教基金會副執行長妙殷法師代表佛光山佛陀紀念館館長如常法師，捐贈《世界佛教美術圖說大辭典》給華梵大學，由林從一校長代表受贈。

妙殷法師致詞指出，《世界佛教美術圖說大辭典》套書共20大冊，分中英文版，是星雲大師發動許多國家的學者與義工，歷時三年編修完成，內容共有八大類、九千多條目、一萬五千多張圖片，堪稱佛教藝術百科全書；而華梵大學創辦人曉雲導師集教育家、藝術家、哲學家於一身，對佛教藝術的貢獻非常大，其事蹟也被收錄在該書「美術人物」類別中，以為後人典範。

妙殷法師說，當年星雲大師有感於藝術對弘法的重要，因此發起編纂《世界佛教美術圖說大辭典》，如今佛光山將此套書捐贈給華梵大學，也希望佛教藝術可以發揮弘揚佛法的功能，讓人間佛教可以傳到普羅大眾，佛法更為普及化。