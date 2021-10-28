由於北韓領導人金正恩近期的照片與過去差異極大，引發外界懷疑北韓發生政變、「本尊」已遭軟禁的猜想。不過南韓國家情報院28日表示，在進行仔細分析後，認為金正恩只是「減肥成功」，本人仍健康無恙。

《韓聯社》報導，南韓國會情報委員會成員金炳基與河泰慶透露，國家情報院於28日的國會閉門會議中，直接否認金正恩先前以替身公開亮相的說法，稱該機構持續以人工智慧（AI）等技術分析其健康狀況，認為金正恩近期減重約20公斤左右，導致身形與先前出現極大差異，但健康無恙。

國家情報院更指出，金正恩今年的公開亮相天數已達70天，較去年同期增加45%；而5月被任命為勞動黨副部長的金正恩胞妹金與正，今年以來則公開露面34次，已較去年的17次增加1倍。且該黨會場已撤下金日成和金正日的照片，顯示金正恩的地位已足夠穩固，不須再借助已故領導人的威信，有能力進行獨立統治。

前南韓國防部北韓分析官，目前擔任南韓統一進興院專任教授、日本戰略研究論壇（JFSS）和拓殖大學研究員的高永喆先前告訴日本媒體，9月9日出席北韓紀念建政73周年閱兵儀式的金正恩，與過去「完全不像」，「毫無疑問是替身」；且由於當時由勞動黨秘書李一煥代為演說、勞動黨組織秘書趙甬元負責檢閱軍隊，讓高永喆懷疑北韓發生政變，真正的金正恩已遭軟禁。