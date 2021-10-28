台北101金融大樓（2899）為搶攻五倍券商機，首度整合觀景台、購物中心以及辦公大樓推出垂直慶生促銷；新任總經理朱麗文指出，五倍券收單消費達17倍、帶動成交金額成長三成，因此加碼垂直促銷，同步帶動觀景台與購物中心業績，力拚全年業績轉正成長，其中觀景台在五倍券發放後，單日登高人次均有1600人。

朱麗文表示，在疫情回穩之後，目前已可看出人流回籠至今年前4月水準，尤其五倍券發放後，商場業績無論是會員交易人數或交易額，成長都較五倍券發放之後呈現兩位數成長，會員交易人數成長15％，交易金額成長30％，五倍券明顯吸引人潮及消費增加，因此趁勝追擊，在周年慶後、聖誕節檔期前新增慶生檔期，再為第四季業績添新動能。

台北101周年慶每年皆率先全台百貨業開跑，目前已經連續舉辦25場珠寶腕錶相關座談以及164場零接觸的環遊世界沉浸式體驗活動，成功吸引超過5000位新的高端潛力顧客入館消費，朱麗文表示，後半段受惠五倍券激勵，全檔周年慶的業績與交易筆數都有個位數成長，尤其在五倍券發放後，10月業績較去年同期雙位數成長。

而根據101購物中心統計，今年周年慶業績有高達八成為會員貢獻，目前台北101會員人數近40萬人，尊榮卡會員更達近2000人；朱麗文指出，台北101高活躍會員平均停留時間5至6小時，最重視來台北101體驗的三件事，包括商品品牌齊全且有專人服務、硬體設施寬敞舒適與停車方便，尤其擁有專屬停車位，目前停車場改裝後光是特斯拉充電椿、BMW快充椿、保時捷充電椿等超過六座，對電動車停車與充電都方便，加上101專屬停車位與LV、DIOR等國際精品專屬停車位等，即便是跨年停車場客滿亦有優先停車權，成為101尊榮會員近兩年疫情年尊榮會員迅速成長關鍵。

此次垂直慶生活動開放全館B1到101F消費累計，全館皆可消費累計而享受購物金折抵，或者高達10％以上的抵用券回饋。根據東方線上EICP資料庫比對，101高活躍會員中，將近8成的尊榮會員、7成的禮讚會員平均每個月會造訪台北101 1～2次，是一般顧客造訪其他百貨平均次數的三倍，顯示台北101會員對台北101熱愛的程度。