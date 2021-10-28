台灣馬自達汽車以實際行動支持在地技職教育，致力協助培育台灣汽車產業的未來技術人才，於28日教育部「110學年度全國高級中等學校學生技藝競賽月啟動記者會」上，正式捐贈品牌旗艦休旅車型MAZDA CX-9乙輛做為技藝競賽的最大獎項。

教育部積極推動高級中等學校技藝競賽，旨在提升學生技藝學習動機與技能水準，同時也促進校際間教學經驗相互交流學習，讓整體技藝水準及學習內涵不斷提升。在競賽過程中，學生所展現對於技能鑽研的無比熱情，不斷挑戰自我且絕不輕易放棄，更將傳統職人精神完整展現。台灣馬自達近年來已捐贈超過50輛車予各學校、職能訓練及車輛研究相關單位，協助產業人才培訓與產學研間合作，未來亦將秉持「以人為本」的信念，持續關注社會與環境永續發展等議題，致力於實踐企業社會責任。