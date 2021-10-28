英特爾端出效能飆升的第十二代Core處理器，華碩旗下ROG玩家共和國搭載最新次世代英特爾處理器的主板新品Z690系列，也於28日《Break All Limits》全球線上發表會揭露，同步並端出包括ROG Thor電源供應器、ROG Strix XG309CM /XG276Q電競螢幕及ROG Delta S Animate電競耳機等新品，搶攻電競升級潮商機。

儘管受制於疫情影響，華碩電競裝備與配件事業部總經理黃彥超強調，華碩研發在面臨諸多挑戰之際，仍未停止創新腳步、不斷尋求突破，此回為玩家帶來ROG Z690系列主板等全方位精銳戰備，將引領玩家體驗邁向更高遊戲境界。

ROG Z690主板採用多達24+1個power stages供電設計，支援DDR5記憶體模組、PCIe 5.0插槽及搭配多達16核心和24執行緒的最新第12代Intel Core處理器。

部分ROG Z690主板則內建PCIe 5.0 M.2插槽、Thunderbolt 4、WiFi 6E、QuickCharge 4+技術和高達60瓦的充電能力，符合玩家、實況主與創作者的多元需求，並支援Windows 11，且相容於最新LGA 1700或LGA 1200插槽設計的CPU散熱器，DIY組裝操作簡便無虞。

華碩獨家的「記憶體超頻技術」（AEMP），首度導入於ROG Z690主板，僅需手動調整或在BIOS中啟用，即可透過特殊電路和韌體組合解鎖電源管理集成電路（PMIC）上的電壓管理，解鎖DDR5電壓管理限制，釋放超越表定數據的極快記憶體效能。

華碩Z690主板各產品線包括ROG Maximus、Strix系列，與ASUS ProArt創作者系列、TUF Gaming系列和Prime系列，預計將於11月4日晚間9點在台灣正式開賣。