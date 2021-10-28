台灣首家公眾科技新創Oen應援科技28日宣布獲得資金挹注，共獲新台幣3000萬元（約100萬美元）之Pre-A輪融資，投資人為義美食品高志明總經理及其他多位天使投資人以個人身分注資。Oen應援科技表示，新一輪資金將用於產品開發以及擴大人才招募，持續為各類型社會團體打造一站式支持者關係經營平台。

看準台灣擁有亞洲數一數二活躍蓬勃的民主制度及公民社會，含公益、政治與宗教等社會團體在內，每年捐募款市場規模達到新台幣1500億元，顯見捐款已成為台灣人參與社會、發揮影響力的重要途徑。不過，社會團體經營過程中，常遭遇的各項挑戰包含募款金流複雜、活動召集、支持者關係管理不易等。

Oen應援科技於2020年創立，透過全台首創的自訂組織募款或活動頁面、整合智慧客戶關係管理系統及金流管理，為社會團體打造「一站式支持者關係經營平台」，整合理念闡述頁面、金流系統及CRM管理，有效降低社會團體的行政、法遵、行銷成本，將有限資源花在刀口上，也讓支持者資源能發揮更大效用。

此外，亦透過首創於公眾領域導入智慧CRM系統，盼解決經營支持者關係過程的斷點，提升雙方的互信與雙向交流，用科技革新社會團體支持者經營現狀。

Oen應援科技於Pre-A輪融資共募得新台幣3000萬元，投資人包含義美食品總經理高志明等多位投資人，資金將用於產品開發、技術研發，並招募技術、設計、業務開發及財務管理等多元人才，共同打造並持續優化台灣首個公眾科技平台。

Oen應援科技產品已在今年10月正式上線，非營利組織「國家寶藏」、知名公益團體小愉兒社會福利基金會與熊米屋愛心烘焙坊、台灣生命之窗慈善協會、國際兒童能力促進協會均是產品用戶，其中兩家公益團體已透過Oen應援科技平台每月創造最高15％的募款金額成長。Oen應援科技執行長蕭新晟表示，用科技應援理念，期望未來透過科技力，讓一個社會團體的理念都能發揮更大影響力。