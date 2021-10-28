秋冬就愛吃「重口味」，速食業者因應季節，推出滋補的花雕紙包雞、香氣濃烈的蕈菇起司堡，及與百年辣醬合作的煙燻辣堡、辣巧克力聖代、脆薯等新品，鎖定年輕族群愛嘗鮮的味蕾，讓秋冬的速食也能驅走寒氣。

漢堡王本周與美國知名辣醬TABASCO合作，首度在台獨家發表新系列，聯手研發的各種辣醬，搭配漢堡王火烤肉排、脆薯、巧克力聖代、爽口雞翅等，不但辣感口味契合，在秋冬更能驅趕寒氣，吸引年輕族群嘗鮮。其中大人味的「辣巧克力聖代」，淋上TABASCO煙燻辣椒醬，搭配哈巴尼羅辣椒醬，可享受喉嚨燃燒快感，原價65元，臨櫃消費滿99元可享加購價49元，限店販售，11月2日起售完為止。

漢堡王將巧克力聖代，淋上TABASCO煙燻辣椒醬 X 哈巴尼羅辣椒醬，65元。（漢堡王提供）

同時，於長春門市X TABASCO概念店（台北市中山區長春路176號），購買TABASCO聯名套餐雙份，即可獲得TABASCO限量迷你瓶乙瓶，數量有限，送完為止。

11月2日至11月30日官方粉絲團將進行「屬於我的辣Way」社群活動，消費者需至漢堡王概念店拍照區，拍下專屬的辣Way照，上傳個人Facebook並設定公開，@BurgerKing漢堡王火烤美味分享團，就有機會獲得TABASCO限量氣球瓶，數量有限。