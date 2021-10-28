桃園率全國之先搶在8月16日推出第一階段觀光振興方案，包括團客住宿補助、景點及觀光工廠門票買一送一等，反應熱絡，11月再與多家旅行社、旅遊平台合作，推出擴大版的6大觀光旅遊振興優惠方案，包含「相揪來桃園」團體旅遊補助、「加倍愛桃園」景點買1送1、「桃園金牌好遊」優質遊程徵選及免費體驗、龍岡小旅行、「台灣好行」車票套裝行程買1送1、民宿特色行程優惠等，並配合「2021桃園購物節」加碼推出200份旅宿折扣「好棧四季券」將以抽獎贈送，邀請全國好朋友在疫情穩定後的秋冬時節，相揪來桃園，好吃、好玩、享優惠！

觀光旅遊局長楊勝評表示，桃園於8月16日推出「相揪來桃園」團體旅遊補助，1萬5千個名額在3天內迅速登記額滿，因此6大優惠方案的第1項，就是再推出「相揪來桃園」2.0版，共計1萬5千個名額，已於10月22日開放申請，團體旅客在桃園進行2天1夜行程、入住桃園旅宿且行程包含2處桃園景點，每位旅客可獲得補助700元，出團時間為11月1日至12月31日。目前包含東南、可樂、雄獅等各大旅行社網路平台，皆有販售與市府合作推出的「相揪來桃園」團體旅遊產品，旅客可直接搜尋並下單購買，即早成團即早享補助，額滿為止。

第2項為「加倍愛桃園」景點買1送1，8月31日推出的第一階段「景點買1送1」補助額度為3萬名，共吸引超過95萬人登記，第二階段再提供1萬5千個名額，旅客於「加倍愛桃園」活動網站（網址：https：／／lovetaoyuan.tycg.gov.tw／）登錄後，即可取得入園費、體驗費買1送1的優惠資格，先到先用，額滿為止，可使用在遊樂業、觀光工廠、水域遊憩業者、休閒農場及電影院等。

第3項為「桃園金牌好遊優質遊程徵選」，8月23日起以「青春品味」、「樂活慢遊」「親子同遊」三大主題徵選遊程，獲得旅行社熱烈響應，9月底徵件截止，共計46家旅行社熱情提出114條特色遊程。10月15日起至11月底於「桃園金牌好遊」活動網站（網址：https：／／reurl.cc／1okGG9）進行票選活動，將從三大主題中各選出5條「桃園金牌好遊」遊程，並於11月至12月分3次抽獎，只要民眾投票的遊程獲選，就有機會抽中免費體驗。

第4項為「龍岡小旅行」，廣受歡迎的龍岡米干節、潑水節因疫情取消，調整為小旅行方式舉辦，市府與可樂旅遊及雄獅旅遊合作推出17條遊程，從199元的「滇味龍岡遨遊」半日遊、到699元的「龍岡好食在-豌豆粉教學」深度體驗全日遊都有，補助額度從3千人次再加碼到5千人次，出團期限也從原定的9月至11月，延長至12月底，希望讓更多朋友體驗龍岡多元族群的魅力。

第5項為「台灣好行」觀光巴士套票買1送1，預計推出超過10款套票，買1送1套票分為三大類，包含「車票型（台灣好行4條路線車票）」、「體驗型（台灣好行車票及沿線景點門票、船票、抵用券、餐券等自由行1日遊）」及「住宿型（結合大溪老街住宿及大溪快線、東眼山線，自由行2日遊）」。購買套票即可享兩人同行、一人免費，預計11月15日起在KKDAY旅遊電商平台開賣，發行1千份，鼓勵遊客搭乘台灣好行來桃園旅遊。

最後一項為「民宿特色行程1＋1優惠」，預計於11月中開放訂購，由21家民宿業者合作規劃共11個方案，旅客擇定行程後自行向特定民宿訂房成功始可享優惠，限額400人次，內容包括買1晚送1晚或入住特色民宿送免費體驗遊程等。

楊勝評說，除了6大優惠方案之外，另加碼推出200份的「好棧四季券」當「2021桃園購物節」獎項。「好棧四季券」結合桃園35家「桃園金牌好棧」認證的優質旅宿業者，內含4張1組、價值至少1萬元的住宿折扣票券，藉此吸引民眾來桃園住一晚，帶動食、宿、遊、購消費。方案細節將陸續公布在「桃園觀光導覽網」（網址：travel.tycg.gov.tw），市府也將持續擴大宣傳，廣邀旅客在疫後相揪來桃園。