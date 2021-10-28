因應國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心宣布，11月2日起放寬口罩、飲食、人流等防疫措施，包括溫泉、冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕的場合不用戴口罩；此外，雙鐵車廂、客運、遊覽車、電影院、KTV、網咖也可以脫口罩吃東西了。

二級警戒再延長！KTV等9場所11/2起可飲食、5場所免戴口罩 「無陪侍八大」有條件開放營業

●下列7種情況可以免戴口罩：

1.室內外從事運動、唱歌。

2.室內外拍攝個人／團體照時。

3.農林漁牧工作者於空曠處（如：田間、魚塭、山林）工作。

4.山林（含森林遊樂區）、海濱活動。

5.溫／冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合。

6.外出時有飲食需求。

7.於指揮中心或主管機關指定之場所或活動，符合相關防疫措施，可暫時脫下口罩。

在室內外運動、唱歌、泡溫泉等可不用戴口罩。(指揮中心提供)

●下列4大場所開放飲食：

1.開放台鐵／高鐵車廂、公路客運、遊覽車、國內航班/船舶、KTV、MTV、網咖等場所、場域得暫時脫口罩飲食。

2.電影院全面開放飲食，於室內飲食時應避免交談，飲食完畢戴上口罩；戶外及等候區若有飲食需求，應與不特定對象保持社交距離。

3.北市動物園開放全園區內飲食，除了飲食外，民眾仍須全程配戴口罩；兒童新樂園則開放美食街以外的室、內外區域用餐，但不特定對象仍應維持社交距離或使用具有隔板的座位飲食。

4. 郵局營業區域在維持適當社交距離下也可開放飲食。

11月2日至15日維持二級疫情警戒。(指揮中心提供)

●取消人流限制：

1.取消集會活動人數上限。

2.取消營業場所及公共場域人流控管／總量管制。

3.藝文展演、體育活動、國家公園、國家風景區、觀光遊樂業等室外人數降載規定取消。

4.表演場館、演唱會開放搖滾區設置；實驗劇場取消第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。

●開放無陪侍服務八大行業：

無陪侍服務的歌聽、舞廳、夜總會等八大行業可有條件開放營業。至於有陪侍服務的業者，需等到11月16日起，符合相關防疫規定也可以開放。

八大場所11月2日起無陪侍且符合防疫規定者，可開放營業。(經濟部提供)

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