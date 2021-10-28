立委周春米力邀，「故宮魔幻山水歷險新媒體展」年底屏東登場。（周春米團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

故宮博物院近年結合新媒體技術，將國寶文物、字畫數位化，並於各地舉行新媒體展，廣受各界好評，為此，立委周春米也替屏東鄉親爭取展出機會，28日在質詢現場力邀故宮到屏東進行新媒體藝術展，並當場獲故宮院長吳密察首肯，年底故宮新媒體藝術展將於屏東登場。

周春米表示，過去各縣市多希望是邀請故宮實體文物出展，譬如翠玉白菜、肉形石等耳熟能詳的國寶，但故宮實體出展相關規定明訂於《國立故宮博物院辦理故宮國寶出遊去作業須知》中，需要場地安全、運送配套以及文物檔期的配合，難度相當高。

因此，故宮為克服國寶出展的困難性，新媒體數位展近期因應而生，也大受民眾歡迎。以2020年在高雄衛武營舉辦的「上河藝影：故宮ｘ衛武營新媒體藝術展」以數位新媒體出展清明上河圖，將宋代河畔生活場景以VR形式展出，3個月吸引將近10萬人參觀，每天幾乎都有破千的參觀人次，表現相當亮眼。

周春米說，故宮目前雖有南院，但也只有台北跟嘉義2處可以直接參觀到故宮的實體國寶，而既然現在有這樣的新媒體數位展，就應該讓更多外縣市民眾可以共同參與。

她說，目前故宮最遠只有到高雄進行過策展，從來沒有到過屏東開展，因此過去也多次向故宮吳密察院長爭取故宮到屏東開展，終於今天在立院正式提出邀請，希望院長允諾到屏東開展。

對此，故宮博物院院長吳密察回應，在周春米多次向故宮關心及邀請後，故宮已經與屏東縣政府緊鑼密鼓的聯繫，如果場地整理狀況順利，故宮預計於今年12月造訪屏東，於屏東菸廠進行新媒體藝術展，將故宮魔幻山水歷險展搬到屏東，回應屏東縣民的期待。