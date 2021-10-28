裕隆日產汽車（2227）獲頒第18屆國家品牌玉山獎「傑出企業獎」。由中華民國國家企業競爭力發展協會主辦的國家品牌玉山獎「傑出企業獎」，旨在鼓勵企業強化經營體質、拓展全球視野、致力專業領域，以優勢競爭利基，持續提高市場占有，達成企業發展目標，共同迎向「品質、品牌、品味」兼具的國家品牌優勢。

裕日車表示，公司以「追求顧客滿意、創造企業繁榮、貢獻社會福祉」三大經營理念，長期深耕NISSAN與INFINITI在台品牌價值鏈活動，並矢志成為兩岸汽車產業「產品創新」與「服務創新」的標竿企業，深獲國家品牌玉山獎評審團青睞，獲得本屆「傑出企業獎」殊榮肯定。

裕日車指出，裕日車肩負起整合日產國際資源，擴大台灣市場營運規模，及進軍國際舞台的重要使命，與日產間建立堅強夥伴關係，將業務範圍由台灣延伸到大陸、東南亞及其他地區，發揮更大綜效。裕日車長期以「創新Innovation、速度Speed、團隊Teamwork」為標竿，將核心價值內化為每一位同仁的人格特質與價值觀，形成具有競爭優勢的團隊，持續創造顧客價值，致力於追求「1ST」第一流企業，獲得「第18屆國家品牌玉山獎」肯定，歸功於全體員工的努力。

裕日車指出，一直以來以「塑造會增值的人才」做為人才發展策略，以核心、管理及專業三大職能為基礎，建構完整人才培育體系，並透過技術母廠的資源，指派同仁赴日研修，發展專業能力，並攜手經銷體系及協力體系，自行開發導入台灣市場趨勢及消費者需求之配備，並積極參與海外研發合作案，共同在台灣市場及國際分工上展現創新價值；裕日車亦在2019年創新台灣業界導入i-NISSAN電子訂單系統，首創業界交易內容數位化的銷售流程，以數位工具整合訂單、維修、保養資訊並搭配智行車聯網，蒐集大數據掌握車主需求，提供多元服務與活動，展現追求顧客滿意的成果，奠定產業競爭利基。