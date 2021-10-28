生技中心、台灣生物產業發展協會及中華民國開發性製藥研究協會，28日共同召開【生技產業政策接球論壇】，希望串連產業界主動針對產業政策，精準接球、快速因應。

此次論壇特別邀請生策會楊泮池副會長、上騰生技張鴻仁董事長、行動基因陳華鍵執行長、AstraZeneca陳康偉總裁、國光生技陳純誠醫務長、台康生技劉理成總經理、資誠曾惠瑾榮譽副所長、Amgen台灣李宜真總經理等重量級專家先進參與論壇，針對如何落實精準醫療/再生醫療/數位醫療產業，及打造創新生物製造CDMO產業等具體行動思維，進行深入且廣泛的討論。

經濟部次長林全能表示，COVID-19疫情衝擊，加速了mRNA核酸疫苗與藥物的發展，預期基因、細胞治療及mRNA核酸藥物等新興生物藥品將成為次世代主流療法，由於其生產製造過程的複雜性及專業性，也帶動全球委外生物製造(CDMO)市場快速成長。

根據統計到2030年，全球CDMO市場將成長至324億美元，加上COVID-19疫情加速市場需求湧現，估計將出現產能供不應求現象。目前亞洲鄰近國家已開始大力投入CDMO市場，臺灣必須在趨勢將起的浪潮上，搶先布局先進生物製造商機，現在不做，2年後就會失去先機，經濟部結合法人能量將與產業界共同攜手，以公私協力方式將台灣打造成亞洲生產基地。

生技中心（DCB）涂醒哲董事長表示，生技產業已納入小英政府國家重點發展策略產業，新版的生技新藥條例修正草案同步將CDMO首度納入租稅優惠適用範圍，顯示政府全力發展生技產業的決心。生技中心已全面檢視BTC委員提出四大構面建議，協助政府部會盤點及規劃許多相對應的執行方案，讓生技產業政策可扎實落地，也期待DCB可以擴充更多資源與經費，讓DCB可往上結合學研，往下鏈結產業，實現政府加速生技新創及產業發展之目標。

生技中心吳忠勳執行長表示，期望能透過這次論壇全面整合各界專家學者的建議，串聯資源藉由公私協力(PPP)打底基礎設施，優化生技產業發展環境，加速台灣生醫數位轉型，全面接軌後疫情時代的全新挑戰。

生技中心對於BTC會議後委員提出四大建議分別研擬各項執行策略，在完善生態系方面，強調國內外跨領域人才的培育及延攬，生技中心可整合各部會人才培育的計畫及資源，建立台灣生醫產業重點人才培育平台。在建構健康大數據平台方面，配合政府推動智慧醫療監理沙盒新創應用，生技中心專著於大數據輔助藥物開發的運用，已建立團隊並具備挖掘國際生醫資料庫、資料庫的清洗及加值、生物資訊運算..等整合能量，可協助業界開發數據應用產品(如:SaMD)，加速藥物開發效能及成功率。推動大數據平台公私協力經營，生技中心兼具研究及商業發展能力，熟稔國內學研資源，並具與國際大廠洽商合作經驗，可協助我國健康大數據平台與國際對接，加速數位健康產業的發展。

針對創新生物製造CDMO產業的布署，生技中心以過去具有生技藥品量產及建廠的經驗，已經整備團隊快速投入在長鏈mRNA生產、LNP包覆技術、組織靶向性傳輸系統及昆蟲細胞生產技術的建立，同時也投入核酸藥物與關鍵製程開發，呼應BTC委員提到建置疫苗及新興醫藥CDMO的決勝點在4S：科學(Science)、速度(Speed)、範圍(Scope)和規模(Scale)，生技中心快速盤點我國蛋白質藥品、疫苗商業量產廠產能，研擬一個可達10億劑產能的核酸藥物CDMO廠的規劃，並且積極鏈結國內產業，同時爭取政府策略性投入支持，希望能再次複製由生技中心衍生成立台康生技的成功經驗。