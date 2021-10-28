據「自由亞洲電台」(RFA)報導，為抵禦新冠肺炎，北韓於2020年關閉與中國大陸邊界，卻造成嚴重的糧食短缺。孰知平壤官員的因應政策，卻是要民眾勒緊褲帶、少吃一點。民眾憂心，政府雖然承諾2025年會重新開放邊界，但自己可能連冬天挨不過，遑論少吃3年。更讓人不滿的是，官員還一直強調別的國家新冠肺炎疫情更嚴重，北韓已經算好的。

隨著平壤政府通知民眾，苦難的日子會延續更多年，人們不免憂心連眼下的冬天能不能撐過都不知。西北邊城新義州的居民表示，「2週前，政府官員表示糧食緊急危機將延續到2025年。在此之前重啟與中國大陸之間的海關，可能性相當低」。

他補充道，「眼前糧食情勢已相當緊急，人們正與糧食短缺苦苦鬥爭。此時平壤表示，要儲存食物並減少糧食消耗，直到2025年為止，民眾只能感到絕望」。

報導指出，為避免新冠肺炎傳播，北韓於2020年1月關閉與中國大陸的邊界，並暫停與陸貿易，這使得原本已長期缺乏食物的北韓更陷危機。不只經濟受到重創，食品價格也快速飆漲，甚至進口商品也無法填補北韓食品生產與需求的缺口。

根據聯合國糧食與農業組織近日報告，北韓2021年將短缺86萬噸的糧食，約為北韓人口2個月的消費量；聯合國世界糧食計畫署估計，在北韓高達40%的人口營養不良。

雖然北韓解釋無法控制的因素導致良時無法自給自足，並影響國家持續發展目標，但聯合國報告卻指出糧食短缺起自國際對北韓持續制裁與封鎖、每年嚴重的自然災害，以及2020年以來的新冠肺炎。

儘管制裁的確讓平壤核武與飛彈計畫的資金與資源受到影響；但邊境封鎖是讓整個貿易停擺，許多人無法找到下一餐。新義州居民表示，期待邊境很快地能重新開放。

消息人士指出，對當局的不信賴與不滿情緒正快速擴散；特別是官員在會議上要求民眾應該吃得比過去還少、勒緊褲帶，導致民眾怒火中燒。

東北邊境城市會寧同樣也收到糧食短缺的指示，而官員則將此與北韓成功防疫新冠肺炎相連結。「他們在會議上表示，別的國家新冠肺炎疫情非常嚴峻，全球各地因新冠而死的人數每天快速增加」，北韓雖然糧食短缺，相較之下情況卻好很多。

消息人士駁斥，「居民才不相信這種解釋，並認為世界上哪有比北韓更困難的地方」。人們抨擊平壤面對糧食危機卻毫無作為，更憂心即使餓死邊境也不會開放。

消息人士表示，「有居民認為政府強調糧食節約，可能是金正恩還沒意識到實務問題有多嚴重。居民以苦苦掙扎、盡可能束緊褲帶，同時也對政府不切實際的要求不滿，責問還要把褲帶勒緊多少」。

從2021年年初以來，平壤一直高喊自力更生的口號，金正恩在1月時的北韓勞動黨第8次代表大會上，更立定減少依賴進口，自己解決問題。4月時，平壤再度喊出為更糟的經濟情勢做準備。7月時，中央委員會要民眾自己種糧，以應對可能連續3年的糧食短缺。

消息人士表示，民眾憤怒的原因是因為政府將責任轉嫁給升斗小民，要求他們養活自己，卻沒有採取任何措施解決問題。