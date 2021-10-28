韓國女團BLACKPINK成員Jennie出道至今人氣居高不下，精緻外貌和穠纖合度的身材，讓她獲得許多國際高級精品品牌青睞，甚至被CHANEL欽點當代言人，因此有「人間香奈兒」美名；日前Jennie出席代言品牌活動，冬季上衣搭上激短熱褲，還套上透膚黑絲襪相當性感，而超合身剪裁也洩駱駝蹄形狀，讓網友看了超害羞。

Jennie在韓國偶像裡出了名高時尚品味，穿搭風格也經常被爭相模仿，前段時間曬私服照，棒球外套只扣一個釦子的穿法，若隱若現的風格就引起討論，美暈一片；而身為「人間香奈兒」的Jennie，在IG分享出席CHANEL活動多張美照，極具女人味穿搭又變成話題。

Jennie下半身套上透膚黑絲襪相當性感，而超合身剪裁也洩駱駝蹄形狀，讓網友看了超害羞。(圖/ 摘自BLACKPINK Jennie IG)

貼文中Jennie形容這次活動根本是「夢寐以求的工作」，很開心能穿上這系列美麗的商品，更特別感謝CHANEL工作團隊；照片中Jennie上半身穿著該牌冬季黑白上衣，下半身則是激短黑色熱褲，還套上透膚黑絲襪，露出一雙長又細的美腿，簡單的黑白風意外突顯Jennie的高時尚感。

而照片中因為熱褲太合身，隱約能看到駱駝蹄形狀，害羞畫面讓網友看了更受不了，紛紛留言讚嘆，「漂亮到不可思議的地步了」、「這穿搭太絕，Jennie真的是人間香奈兒」、「美到令人窒息」、「世界級女神」、「辣翻了我的天啊」。