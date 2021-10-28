年底將有四項公投案的投票，總統蔡英文27日在民進黨中執會前發表談話，她提出「四個不同意」，下令全黨阻止4公投過關。資深媒體人黃暐瀚不禁直言：蔡總統，「您是不是糊塗了？」

黃暐瀚28日在《品觀點》表示，四個公投包括，1.反萊豬公投，立委林為洲提出（國民黨）。2.公投綁大選公投，前黨主席江啟臣提出（國民黨）。3.珍愛藻礁公投，潘忠政提出（環保人士）。4.重啟核四公投，黃士修提出（擁核人士）。身為民進黨主席，蔡總統昨天親下軍令，要求在年底前舉辦300場公投說明會，全力反制四大公投，不過蔡總統很故意，國民黨只提出「兩項公投」，蔡總統卻通通堆給國民黨。

黃暐瀚對此直言，蔡總統，您是不是糊塗了？2013年寫下「藻礁永存」的人，好像是您？一直力主公投綁大選、提高投票率的，好像是民進黨？說「萊劑是毒藥，萊牛是毒牛」，不就是蔡主席跟民進黨？現在又突然改說四個不同意，不會有點錯亂？

黃暐瀚接著指出，最重要的是，明明反萊豬公投的主文是寫：「你是否同意政府應全面禁止進口含有瘦肉精（萊克多巴胺等乙型受體素）豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」為何蔡總統的說法與論述竟「竹竿接菜刀」，把「萊豬」直接變成「美豬」？

黃暐瀚認為，民進黨論述「不合理」，國民黨的戰略也「不聰明」。明明只提兩案，卻跟進賭上4案。根據民調，贊成反萊豬公投的多達68%，輾壓不同意的25%，若國民黨專心猛攻反萊豬，自然會帶動另外3個公投，通通跟著過關，但現在直接喊出「四個同意」，正中蔡總統的下懷。

前新北市長朱立倫曾多次說過「沒有核安就沒有核能」，新北市長侯友宜也對核四一向不支持，還曾說核四燃料棒已經通通送回美國，想重啟也沒辦法，所以重啟核四，是個假議題。這不是國民黨提的公投案，跟著上去，難道等民進黨打臉？

而既不是攻方、也不是守方的「台灣民眾黨」，決定喊出「兩好、兩壞」。意思是支持反萊豬與藻礁公投（兩好），反對公投綁大選公投，與重啟核四公投（兩壞）支持保護藻礁，結果將使桃園大潭電廠無法達到一年137億度電的發電能力；反對重啟核四，又等同斷絕核能繼續發電的可能。黃暐瀚認為「不合邏輯」。