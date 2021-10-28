樸作良食創辦人黃淑女（中）28日攜契作戶女青農楊桂芩（右二）與資深農民朱國寶（左二），號召更多有志之士挑展百萬年薪，盼增20公頃羅勒契作面積，力拼海外市場。（謝佳潾攝）

樸作良食創辦人黃淑女（圖）28日攜契作戶女青農楊桂芩與資深農民朱國寶，號召更多有志之士挑展百萬年薪，盼增20公頃羅勒契作面積，力拼海外市場。（謝佳潾攝）

歐日冬雪紛飛，台灣羅勒趁勢崛起，樸作良食經25年的努力，「好屏一號」品種深獲海外市場肯定，創辦人黃淑女在訂單穩定的前提下，設下25公頃契作面積的目標，並於28日公開徵求契作夥伴，邀大家一起挑戰成為百萬年薪羅勒農。

黃淑女指出，歐洲、日本因冬天寒冷，無法種植羅勒，使得台灣羅勒在歐日市場打開知名度，而她所創辦的樸作良食歷經25年的臥薪嘗膽後，也證實了這件事，所栽培出的「好屏一號」品種深受海外市場喜歡，疫情前，歐日代表已多次來訪，並表示對羅勒茶等系列產品的接受度很高。

黃淑女說，目前羅勒的海外訂單很穩定，因此有計畫發展成「樸作良食外銷聯盟」，也就是盼能邀集期望轉業的壯年、以及近乎退休的熟年一同投入羅勒產業，朝高緯度的歐、日、韓市場再進攻，而該計畫的目標是徵求20公頃契作面積。

「羅勒逐鹿歐日韓，百萬年薪不是夢！」黃淑女28日攜契作戶女青農楊桂芩與資深農民朱國寶公開喊話，盼藉此號召更多有志之士挑展百萬年薪，並強調海外市場對品質要求嚴格，所以會提供完整的配套協助，讓沒有農業背景或務農經驗的夥伴，也能快速上手。

楊桂芩分享，在樸作良食完整陪伴系統下，幫自己在農業站穩腳跟，如「契作五幫助」中，樸作良食會協助媒合耕地、保價收購、好屏品種、栽種技術、系列課程等，且自己只要落實「三好義務」，意即好品質、好安全與好認真，就可以挑戰百萬年薪，無論專職契作戶，或者斜槓都很適合。

種過香蕉與檳榔的朱國寶則說，過去與農友都在國內競爭價格，直到加入樸作良食外銷聯盟後，才因有穩定的海外訂單，終能與大家一同打開市場、分利潤。

黃淑女說，目前有近10組的壯年轉業或退休熟年投入羅勒產業，他們都過著有如陶淵明般的田園生活，因有穩定收入，又不會吃老本或太累，除能做自己喜歡做的工作，又有農業收入，沒有經濟上的後顧之憂。