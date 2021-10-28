南投縣議員史雪燕的林姓女兒夥同黃姓男友涉嫌在網路中販售搖頭丸。（讀者提供）

南投縣議員史雪燕的林姓女兒夥同黃姓男友涉嫌在網路中販售搖頭丸。（讀者提供）

南投縣議員史雪燕的林姓女兒夥同黃姓男友涉嫌在網路中販售搖頭丸。（讀者提供）

南投縣議員史雪燕的林姓女兒，涉嫌與黃姓男友在網路販售搖頭丸，標榜「鐵觀音茶限時限量、絕望僅有綠寶石」，被新北市新莊警分局網路巡邏發現，15日南下台中面交，當場查獲。不過史雪燕母女今（28日）下午出面澄清，駁斥販毒，表示只是搭朋友黃先生的車去買晚餐，並不知道車上有違禁品。林女也被起底，其實是一名小有名氣的網紅，長相清秀擁有白皙長腿，IG帳號有2.7萬粉絲追蹤。

據悉，長相甜美、皮膚白皙的林女，在網路上小有名氣，綽號「紋紋」，個人IG帳號經常PO出穿著清涼的照片，吸引2.7萬粉絲。

日前新北新莊警分局網路巡邏時發現，有人在通訊軟體中販售鐵觀音茶、限時限量，2斤4000元、4斤7600元，另有提供絕無僅有綠寶石，警員立即喬裝成買家，相約15日在台中交易。警方當場從犯嫌黃男賓士車起出搖頭丸6粒、安非他命10公克，不料坐在副駕的林女竟掏出議員助理名片，並透露自己是史雪燕女兒，但警方秉公處理，訊後依違反《毒品危害防制條例》送辦。

不過史雪燕與林女下午由律師陪同在南投縣議會出面澄清，駁斥媒體報導不實，並且強調保留法律追訴權。

林女表示15日僅配合警方、檢察官製作筆錄，事後即被請回，並沒有被聲請羈押或交保。而且，她當時並沒有亮出印有擔任議員助理字樣的名片，以此施壓警方的偵查動作，她因個人興趣不合，早已辭去助理職務。

此外，她也沒有參與販賣違禁品，案發時，她只是搭乘朋友黃先生的車去買晚餐，並不知道車上有所謂的違禁品，當時也被警方的臨檢嚇到，更沒有去做交易的事情，媒體報導完全是捏造事實。

史雪燕是台灣第一位陸配議員，出生於大陸河北，因前南投縣議員游宏達因涉及貪瀆案解職後遞補上任，同時也是中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長。

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