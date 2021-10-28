南投縣議員史雪燕的林姓女兒，涉嫌與黃姓男友在網路販售搖頭丸，標榜「鐵觀音茶限時限量、絕望僅有綠寶石」，被新北市新莊警分局網路巡邏發現，15日南下台中面交，當場查獲。不過史雪燕母女今（28日）下午出面澄清，駁斥販毒，表示只是搭朋友黃先生的車去買晚餐，並不知道車上有違禁品。林女也被起底，其實是一名小有名氣的網紅，長相清秀擁有白皙長腿，IG帳號有2.7萬粉絲追蹤。
據悉，長相甜美、皮膚白皙的林女，在網路上小有名氣，綽號「紋紋」，個人IG帳號經常PO出穿著清涼的照片，吸引2.7萬粉絲。
日前新北新莊警分局網路巡邏時發現，有人在通訊軟體中販售鐵觀音茶、限時限量，2斤4000元、4斤7600元，另有提供絕無僅有綠寶石，警員立即喬裝成買家，相約15日在台中交易。警方當場從犯嫌黃男賓士車起出搖頭丸6粒、安非他命10公克，不料坐在副駕的林女竟掏出議員助理名片，並透露自己是史雪燕女兒，但警方秉公處理，訊後依違反《毒品危害防制條例》送辦。
不過史雪燕與林女下午由律師陪同在南投縣議會出面澄清，駁斥媒體報導不實，並且強調保留法律追訴權。
林女表示15日僅配合警方、檢察官製作筆錄，事後即被請回，並沒有被聲請羈押或交保。而且，她當時並沒有亮出印有擔任議員助理字樣的名片，以此施壓警方的偵查動作，她因個人興趣不合，早已辭去助理職務。
此外，她也沒有參與販賣違禁品，案發時，她只是搭乘朋友黃先生的車去買晚餐，並不知道車上有所謂的違禁品，當時也被警方的臨檢嚇到，更沒有去做交易的事情，媒體報導完全是捏造事實。
史雪燕是台灣第一位陸配議員，出生於大陸河北，因前南投縣議員游宏達因涉及貪瀆案解職後遞補上任，同時也是中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長。
★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。