格芯28日掛牌上市 每股定價47美元 20:012021/10/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國半導體製造商格芯（GlobalFoundries）28日以股票代碼「GFS」在那斯達克交易所掛牌上市。格芯計畫發行5500萬股，發行價格訂於區間高端每股47美元，預計可募得26億美元資金，令公司估值升至250億美元。 《金融》元大ESG高股息N 11月初上市 《其他電子》致茂Q3淨利季增65％ 每股盈餘1.89元 #格芯 #掛牌上市 #每股 #定價 #美國半導體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 利統公司29日興櫃掛牌 12:202021/10/28 財經 晟德釋股澳優股權 42億入袋 貢獻EPS 8.3元 04:102021/10/28 證券．權證 家族企業IPO 安永：四好兩壞 04:102021/10/28 金融．稅務 興櫃股王綠界 申請上櫃IPO 04:102021/10/28 證券．權證 《未上市個股》隱形眼鏡新兵望隼 強攻日陸美 15:572021/10/28 財經 兼顧ESG、高股息 元大ESG高股息N將上市 15:592021/10/28 財經 寶緯28日送件申請上櫃案 12:372021/10/28 財經 原料價飆 比亞迪電池傳調漲逾20％ 04:102021/10/28 全球財經 玉山銀行28日發行16億元可持續發展債券 10:092021/10/28 財經 專家傳真－打造證券市場新聚落 04:102021/10/28 專題周報 《基金》元宇宙商機爆發 00757掌握先機 14:152021/10/28 財經 財經熱門新聞 這家百年企業獲利突縮水6成 真相扯爆：高層炒股巨虧70億 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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