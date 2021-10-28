美國半導體製造商格芯（GlobalFoundries）28日以股票代碼「GFS」在那斯達克交易所掛牌上市。格芯計畫發行5500萬股，發行價格訂於區間高端每股47美元，預計可募得26億美元資金，令公司估值升至250億美元。

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