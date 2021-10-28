新加坡金融管理局（MAS，等同央行）28日表示，隨著政府逐漸鬆綁防疫措施，新加坡未來幾季經濟可望延續擴張步伐。今年經濟料成長6％～7％，明年經濟成長可能放緩但仍高於趨勢。今年核心通膨率預估接近官方預測區間0％～1％的上端。