新加坡鬆綁防疫措施 估未來幾季經濟持續擴張 20:012021/10/28 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡金融管理局（MAS，等同央行）28日表示，隨著政府逐漸鬆綁防疫措施，新加坡未來幾季經濟可望延續擴張步伐。今年經濟料成長6％～7％，明年經濟成長可能放緩但仍高於趨勢。今年核心通膨率預估接近官方預測區間0％～1％的上端。 新加坡單日確診飄破5000例 準備更多ICU病床 北京冬奧嚴守防疫 違者取消資格 #鬆綁 #防疫措施 #幾季 #擴張 #新加坡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡英文認了美軍在台訓練我軍 CNN專訪全文曝光 15:272021/10/28 政治 嚴格鎖國防疫逾一年後 紐澳將重新敞開國門迎客 17:142021/10/28 國際 基本面穩健 台股長多不變 04:102021/10/28 投資理財 《國際經濟》美上季GDP增長 恐一年多來最差 16:312021/10/28 財經 職業訓練國際論壇 數位跨域迎向未來 16:152021/10/28 財經 9月景氣連八紅 10月續熱絡 04:102021/10/28 財經要聞 統一FANG+ETF 為搭元宇宙商機首選 14:422021/10/28 財經 創新板、戰略新板變冷凍櫃挨批 黃天牧：會親自緊盯 13:362021/10/28 財經 藝文場館防疫再鬆綁 11月2日起電影院開放飲食 13:572021/10/28 生活 銀行公會理事長呂桔誠：持續協助銀行穩定發展並提升全球競爭力 18:202021/10/28 財經 發改委開會研議 煤炭企業牟取暴利認定標準 11:342021/10/28 財經 財經熱門新聞 這家百年企業獲利突縮水6成 真相扯爆：高層炒股巨虧70億 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 吃下松青、大潤發 全聯怎麼辦到？網瘋推那個男人：真的強 - 財經 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 美西塞港原因曝光 這規定超荒謬 網笑到不行：這很美國 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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