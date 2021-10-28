值五倍券商機全台大爆發之際，由經濟部國際貿易局主辦、外貿協會執行舉辦的「高雄國際食品展」、「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」二展28日起登場；貿協董事長黃志芳指出，高雄國際食品展是南臺灣最國際化、規模最大的食品會展，聚焦邦交國與台灣優質農漁特產，有望帶動新一波商機。

黃志芳說，今年即便在疫情之下仍有11個海外參展國，由駐臺機構、臺灣經銷商或代理商展出；舉凡中南美洲友邦館的巴拉圭牛肉，瓜地馬拉、宏都拉斯與尼加拉瓜的精品咖啡與巧克力、貝里斯的辣醬、非洲友邦史瓦帝尼館的尤加利蜂蜜、辣椒醬與果醬等，都能於現場洽詢選購媒合商機。

除海外參展國，臺灣參展商包括高雄市政府海洋局號召18家水產品加工業者、漁會及養殖漁民籌組「高雄海味專區」，銷售多樣特選水產品及休閒食品。高雄市政府農業局的「高雄物產館」則由17家農會及產銷班組成，展出優質、多元的產品包含果乾及伴手禮等。

同時，台灣冷凍肉品同業工會首次參展，帶領4家知名廠商黑橋牌、度小月、台畜及立大公司，主打國產生鮮豬及人氣豬肉加工品。台灣區釀造食品工業同業公會亦首次組團，由味榮、穀盛、新來源、丸莊、大安工研食品等大廠共同展出，以「安心釀造」標章醬油產品推廣給買家。多家食品公協會的參與更加顯示此次展覽對於拓展南部餐飲市場的重要性。其他的國內指標性參展大廠還有東元集團的安心食品、好侍食品、台灣黃金蕎麥、好帝一牛頭牌沙茶醬和京都念慈庵。

「高雄國際飯店、餐飲暨烘焙設備用品展」搭建產業完整上下游供應鏈，三麥烘焙機械、百城機械和鵬聯聯合等公司，皆已連續參加三屆以上。貿協強調，食品展參展商可就近在現場採購餐飲與食品加工設備，歡迎南部餐飲業者把握這一年一度的機會，添購設備，提升產能、擴大商品類別。

此外，貿協為協助參展商突破因疫情造成的國際商旅限制，今年多數展覽採取Hybrid模式，「高雄國際食品展」也不例外。不僅辦理實體展覽，並同步開辦為期一個月的線上展覽，透過線上虛擬攤位展示以及會議安排等功能，國際買主即使因邊境管制之下無法來臺，仍能線上觀展並及時與參展廠商交流。