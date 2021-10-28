經濟部國際貿易局與立陶宛企業局合作於28日辦理「台立企業商機媒合洽談會」，實體及線上超過150家立國廠商與我商洽談，洽排約240場次洽談，雙方並就雷射、農產食品、光學產品等領域廣泛洽談合作，現場氣氛熱絡，預期商機逾1000萬美元。

本次洽談活動由團長龔明鑫主委揭開序幕，接著由PC Home詹宏志董事長線上致詞宣布PC Home立陶宛館即將開館，使臺灣民眾採購立國商品更為便利；立陶宛企業局局長Daina Klepone及立陶宛食品協會經理Irma Slaiciunaite-Cerniauskiene介紹立陶宛代表性產品，盼臺灣能夠加深與立國商業合作力道。

貿易局表示，立國雷射設備及技術享譽全球，以拓展亞洲市場及發展雷射新興應用領域為主要方向，而臺灣的半導體、電動車、國防航太等產業是雷射技術重要應用市場，具有精密機械產業基礎及優異的系統整合能力，恰與立國雷射產業在技術、產品、人才、應用市場等層面互補。

為促進臺灣與立陶宛企業雙邊交流合作，我國已辦理一系列立陶宛經貿活動，包含9月15日「立陶宛採購洽談會」、9月28日「歐洲商機日」及10月27日「臺灣及立陶宛貿易投資論壇」等。此外，台灣經貿網已設立「立陶宛專區」，串聯立陶宛企業局提供2000多筆立國廠商的產品及服務資訊，是臺灣廠商尋找立陶宛合作夥伴的最佳利器。

本次活動開啟雙方業者在各領域的合作契機，未來臺灣與中東歐國家關係將持續深化，並將透過多元合作及貿易活動，擴大與中東歐國家的夥伴關係。