花旗（台灣）銀行與國內10多家銀行簽署保密協議，其中涉及員工工作權部分是否違法？金管會要求花旗29日須交出法遵、法務及律師意見書，同時要事先徵詢勞動主管機關意見，若評估有牴觸台灣法令，花旗銀必須設法修正，否則將影響後續出售案審查。

金管會主委黃天牧28日表示，花旗（台灣）銀行26日已有對外說明，且花旗銀員工亦已正式成立工會，依照團體協約法，工會可跟資方進行團體協議，確保自己的工作權；金管會也將待收到花旗銀的報告後，會再洽勞動部意見，檢視花旗銀在標售過程中簽署的保密協議，是否違反勞動相關法規。

全國金融業工會聯合總會28日亦與金管會溝通，但主要是談銀行理專「遞延獎金」的問題，即先前金管會為避免理專為衝刺獎金，亂賣不適合的商品給客戶，所以要求獎金要分批給付，但有些銀行在理專離職後，又沒有發生客訴的情況下，拒絕將遞延獎金給付給離職員工。

金管會亦向全金聯重申，先前請教過勞動部意見，若員工無過失，銀行不發放遞延獎金是「不適宜」的，金管會亦主張，若觀察期已過，銷售並沒有發生客訴或疏失，「該是員工的獎金就應該給他，不能因離職就不發放」，若有銀行被員工檢舉，金管會就會處理。

至於花旗銀在出售資產期間，與國內10多家銀行簽署保密協訂，其中有要求參與查核的銀行不得惡意挖角或大量雇用花旗銀的員工，造成有銀行的確在最後要發出雇用通知時，考量到適法性問題，拒絕了花旗員工，若多家銀行依約三年內不得大量雇用花旗銀員工或理專，工會認為將損及員工工作權。

黃天牧及銀行局副局長林志吉都強調，員工是銀行的重要資產，銀行應與員工充份溝通，未來金管會在審查花旗銀出售案時，亦會要求賣方與買方都要保障員工權益。