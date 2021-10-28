行政院長蘇貞昌28日拍板明年軍公教調薪案，軍公教調薪4％，所需經費314億，這是蔡政府任內第二度替軍公教調薪，也是25年軍公教調薪幅度最高的一次。圖為台北市府公務人員為民眾辦理業務。（陳信翰攝）

行政院長長蘇貞昌今天拍板明年元旦軍公教調薪4％，經濟部所屬油電糖水國營事業要受惠。經濟部表示，預計1月發文請四大國營送來調薪計畫，明年3、4月審議，如確定跟進調幅，會回溯到元旦。至於台電今年停電出了三大事故，會列入觀察討論，目前還無法說是否影響到調幅。

上一次經濟部國營事業調薪是2018年，調幅3.2％，略高於軍公教。對於這次是否也會超過4％，經濟部指出，上一次是因為2017年經營績效良好，盈餘不錯，這次則要看績效、管理、政策負擔等因素而定，但確實未必完全比照4％。

一般國營事業是在1月18日關帳，結算去年營收。經濟部會在這時間後對四大國營發出公文，請其送來調薪與考成計畫。整理後，預計3、4月由經濟部召開審議委員會審查。

如果確定跟進，則會回溯到元旦實施，目前來看，多數會跟進至少4％調幅，不過台電有513、517兩次大停電，以及核二廠椅子烏龍跳機，是否仍調足還有疑問。經濟部表示，工安或停電事故，委員會斟酌是否扣分，至於薪水幅度是否因此減少，目前還沒法判斷。