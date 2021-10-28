嘉義縣長翁章梁LINE貼圖組花費4萬5000元，卻只有12個圖案，被議員嫌「太貴」。（呂妍庭翻攝）

嘉義縣議會今審查縣府新聞行銷處明年度預算時，議員詹琬蓁、林于玲、李國勝質疑109年度嘉義縣長翁章梁LINE貼圖組花費4萬5000元，卻只有12個圖案「太貴」， 新聞行銷處長蕭英成表示，LINE貼圖各有特色，指109年度他還未就任，當時的設計應有其用途及角度，且創作很難用同一標準，但他自己任內，未來進行相關縣長貼圖設計，會進行比價及效果比較，不會浪費人民的錢。

嘉義縣議會定期會今進行聯席審查，審查嘉義縣府111年度總預算案，詹琬蓁審查新聞行銷處預算時，要求蕭英成說明109年度有關縣長LINE貼圖經費，由於貼圖以翁章梁頭像為主，搭配打斷手骨反而勇、麥傷心、有夠讚等字樣，詹琬蓁、李國勝等人覺得太簡單，林于玲更批是把人民的錢當衛生紙。

詹琬蓁、李國勝還拿出自己的LINE貼圖加以比較，表示議員自己也有請人做貼圖，1套大約數百元，縣長貼圖卻要4萬5000元，實在太貴。議員何子凡還在臉書做民調，問網友覺得設計如何？錢花得值不值得？更稱翁章梁貼圖應該是日式極簡風概念。

蕭英成除針對被質疑的預算項目加以說明，強調相關經費都有用途，也說他自己任內，未來進行相關縣長貼圖設計時，會進行比價及效果比較，不會浪費人民的錢。

詹琬蓁認為，新聞行銷處明年度一般事務費預算增加太多，主張凍結447萬元，不過姜梅紅、蔡瑋傑反對，主張照原編通過；最後在聯審會主席陳柏麟裁示下，凍結447萬元提交大會討論。