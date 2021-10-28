（取自謝長廷臉書）

（取自謝長廷臉書）

對於施明德的妻子陳嘉君日前掀起的調查局特務風波，我國駐日代表謝長廷今（28）日在臉書再度表示，已找到調查局前副局長高明輝的證詞，根本沒說他是特務或線民的文字；至於江鵬堅或是其他美麗島律師是調查局臥底或特務的事情，謝長廷認為，真實性當然非常存疑，也要求更多的證據。

對於施明德的太太陳嘉君10/21日在臉書說：「高明輝（調查局前副局長，以下簡稱高）告訴我，謝長廷是特務，不止對我說，在法庭也這樣説」，謝長廷隨即反駁這是含血噴人，並要求陳嘉君公佈筆錄給大家看。謝指出，時間經過兩天了，還沒有看到陳嘉君提出來，大概還在找資料。

謝長廷表示，其實他找到了，這件事已經在法院經過多年審理、對質而釐清了。下面截圖就是「高明輝（調查局前副局長）」在法院的證詞：

法官問：「被告謝長廷是否為調查局所謂線民名單的人？」

證人（高）：「被告謝長廷和調查局的關係我現在還弄不清楚，我當時是台北處的處長，當時有個同事叫謝育男，是黨政組，是負責跑市議會，謝育男有和被告謝長廷聯絡，這個我知道，但是我沒有看過謝長廷參加工作的任何證件或資料。」

謝長廷質疑，「根本沒有說我是特務或線民的文字。」

謝長廷強調，謝育男在法庭則清楚說明他和我是因其岳父自然關係在議會認識，談得來，常聯絡，「並非佈建之線民，沒有填表或造冊，沒有化名或代號」，我只是他們要「爭取的對象」，監控對象或爭取對象都算有工作關係。

謝長廷進一步說，高明輝在其他案件的說法也一樣強調「工作關係」和「謝育男聯繫」，並沒有提到特務或線民，所以我才要求公布筆錄給大家看。

謝長廷最後認為，這件民事訴訟他是被告且勝訴確定多年了，從這件被草率指控的體驗推論，施明德夫妻爆料江鵬堅或是其他美麗島律師是調查局臥底或特務的事情，其真實性他當然非常存疑，也要求更多的證據。