李小龍、成龍、李連杰與洪金寶被封為影壇的四大功夫之王，各個身手矯健，在演藝圈佔有一片天，也帶給影迷無數經典作品。只是他們成功背後所付出的代價，則是一身疾病與舊傷，其中已故巨星李小龍死因至今眾說紛紜，成為演藝圈不解之謎。

已故巨星李小龍是功夫片的開創者，也是好萊塢首位的華人主角，憑著《唐山大兄》、《精武門》、《猛龍過江》、《龍爭虎鬥》震撼影壇，豈料他英年早逝，1973年被發現猝死女星丁珮床上，享年32歲，拍到一半的《死亡遊戲》也成為他最後遺作。李小龍死因眾說紛紜，當時香港法院判決他死於對止痛藥物產生高度敏感速致腦水腫，只是此說法一直得不到影迷認同。

最靈活胖子洪金寶。(本報系資料照)

香港影壇大哥大洪金寶擁有「最靈活胖子」的美名，9歲時就以童星身分闖蕩演藝圈，10歲拜於于占元門下學習京劇，也練過跆拳道與詠春拳，更分別以電影《提防小手》、《七小福》2度拿下香港金像獎最佳男主角。現年69歲的他也因為經常拍攝武打戲的關係，導致傷痕累累，近年時常被拍到靠著輪椅代步的畫面，兒媳婦周家蔚更曾淚訴公公拍完戲，疲態盡現，連孫子都抱不動。

功夫皇帝李連杰。(本報系資料照)

李連杰被譽為繼李小龍和成龍之後在國際影壇具有一定影響力的華人功夫演員，2008年憑主演電影《投名狀》獲得第27屆香港金像獎最佳男主角。然而他與洪金寶一樣，也因常年拍攝武打戲留下一身傷，2013年被診斷出有甲狀腺亢進加上腿部舊傷，被宣告「要麼不拍戲，要麼坐輪椅」，但李連杰則回應：「如果現在退休，晚年我會坐輪椅；如果繼續拍電影到晚年，我坐輪椅可以在輪椅上鑲幾顆鑽石。」積極對抗病魔。

影壇大哥成龍。(取自成龍微博)

最後一位功夫巨星則是成龍，憑著《紅番區》、《尖峰時刻》系列成功打入好萊塢市場，2016年更獲頒奧斯卡終身成就獎肯定。現年67歲的他，身體狀況不錯，近日更透露從影60年來心聲「跑龍套做替身，在片場摔啊打啊，也不知道幾時能露臉，如果這麼容易實現，那還叫夢想嗎？拿命拚的人，不會永遠是人生配角」、「拍了60年戲，並不是一帆風順，拚了命去演出，也不一定讓所有人喜歡與滿意。我們都不是大英雄，只要拚盡全力，就已經很棒了」。