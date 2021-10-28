副總統賴清德今出席「體育平權國際化研討會」，強調體育平權是未來國際的潮流，臺灣也有責任推動體育平權，與國際接軌。

他也指出，2022年臺灣將舉辦「亞洲同志運動會」，期藉此讓國際社會看到臺灣的多元價值與文明，以及性別平權上的成就。

賴清德致詞時表示，今天大家齊聚一堂，共同為臺灣的體育平權國際化而努力。事實上，體育平權是在推動性別平權裡非常重要且具體的一項，今日在此舉辦「體育平權國際化研討會」，意義非凡。

他指出，蔡總統在2016年當選之後就致力於臺灣的性別平權。他也感謝立法院的支持，讓臺灣同志婚姻合法化，也讓臺灣成為亞洲第一個同志合法婚姻的國家。事實上，在性別平權上，臺灣也深獲國際社會的肯定。

賴清德提到，今年東京奧運是奧運史上第一個標舉「D＆I」（Diversity ＆ Inclusion），也就是代表「多元與包容」的賽事，而下一屆巴黎奧運也已決定揭櫫多元文化的價值，可見體育平權是未來國際的潮流，臺灣也有責任推動體育平權，與國際接軌。

他表示，2022年臺灣將舉辦「亞洲同志運動會」，中華奧會也表示會全力支持。事實上，這個運動會並不是僅限於同志朋友參加，而是對性別友善、理念相同的人都可以參加。他希望藉由順利舉辦這個活動，能夠讓國際社會看到臺灣的多元價值與文明，把臺灣的善與美帶回去，讓臺灣在國際上能夠贏得更多的讚許。