馬來西亞8月中放寬防疫禁令，讓企業能夠以全部產能運作，帶動9月份貿易、出口與貿易盈餘皆創歷史新高。根據馬國貿工部28日公布，9月貿易年增25.5％，至1955.4億馬幣（約470.7億美元），出口年增24.7％，貿易盈餘年增19.1％。

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