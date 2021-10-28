馬來西亞經濟解封 9月出口與貿易盈餘創新高 21:232021/10/28 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 馬來西亞8月中放寬防疫禁令，讓企業能夠以全部產能運作，帶動9月份貿易、出口與貿易盈餘皆創歷史新高。根據馬國貿工部28日公布，9月貿易年增25.5％，至1955.4億馬幣（約470.7億美元），出口年增24.7％，貿易盈餘年增19.1％。 WTO視訊對陸貿易政策審議 積極評價中方努力 自產半導體設備業大躍進 2021年冠蓋機械產業 #貿易盈餘 #馬來西亞 #貿易 #經濟解封 #創新高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 下半年來印度、東協股市表現強 基金績效亮 11:342021/10/28 財經 八大行業逐步解封 侯友宜這樣說 15:442021/10/28 生活 商品期貨趨勢專欄－油價攀高 可偏多布局 04:102021/10/28 證券．權證 長興 前三季稅前盈餘年增七成 04:102021/10/28 證券．權證 《鋼鐵股》世紀鋼Q4業績穩當 全年營收攻百億元新高 13:242021/10/28 財經 9名高專人才歸化台灣 累計209人 12:202021/10/28 財經 陸商務部：WTO審議中國貿易政策有3狀況 次數多、問題多和部門多 12:142021/10/28 兩岸 高端疑內線交易被盯上 金管會：已移送五次資料給檢調 12:192021/10/28 財經 曾銘宗：高端股票三時間交易異常 證期局：資料已送檢方 10:472021/10/28 財經 大陸禁台灣水果輸入 農委會向WTO提出「特定貿易關切」 國台辦：解決問題的鑰匙在兩岸之間 04:102021/10/28 焦點要聞 台股股債均衡布局 追求報酬也控制波動度 16:212021/10/28 財經 財經熱門新聞 軍公教調薪4％ 四大國營事業跟進 台電列觀察名單 - 財經 當著AIT的面沒在怕 張忠謀斷言美國「晶片夢」下場 - 財經 拒絕英特爾、怒告台積電 晶圓老四掛牌曝野心：它慘了 - 財經 這家百年企業獲利突縮水6成 真相扯爆：高層炒股巨虧70億 - 財經 人妻當沖慘賠200萬！尪曬對帳單求救 網全傻了：太驚人 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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