嘉義鐵路高架化工程施工中，北興街老房子被保留，羊肉老攤慶幸能繼續營業。（廖素慧攝）

嘉義市消防局今天傍晚6點多獲報北興街35號火警，大批消防人車趕到救火，約20分鐘後控制火勢，但已列冊追蹤的建築物兩棟2層樓木造老房子已嚴重燒毀，文化局文資科表示，將盡速安排委員現勘，鑑定還有無保留的價值。

市消防局獲報後，指派東區分隊簡凱奇分隊長率德安、第一、東區、後湖分隊於18時23分許趕到現場搶救，2層樓木造建築已全面燃燒，約18時33分許控制火勢，但兩棟毗連的木造房子屋頂及屋架幾乎燒得精光，幸好無人傷亡，起火原因由消防局調查中。

這兩棟老房子均是2層樓木造建築，目前屋主經營理髮店，原是日據時期車站運輸公司辦公室，樓高跨度相當大，內部桁架之軸組都是臺灣檜木，保存狀況良好，屋架、軸組、形態具一定技術價值，也有地域風貌價值，經文化局文資委員認為值得保存而列冊追蹤。

而在這裡賣羊肉的老攤也慶幸能繼續營業，當時羊肉料理店老闆侯金龍說，在這裡賣羊肉近60年了，他和顧客都擔心因為鐵路高架化工程施工，老房子拆遷，要被迫撤攤，房子保留下來，他也能繼續在這裡營生。