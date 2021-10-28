國軍退除役官兵輔導委員會為推動數位轉型，精進服務，成立「榮福案」，建置專屬整合服務數位平台，整合榮民權益及福利於10月28日榮民節慶祝大會中宣布啟動，邁入榮民2.0數位服務。

為因應數位化趨勢，退輔會特別徵選民間企業合作開發數位榮福卡，以專屬服務入口整合各項服務榮民的訊息、權益、福利的數位會員制，提供第一、二類退除役官兵及榮眷服務，目前合作企業在平台上除提供食、衣、住、行、教育、休閒娛樂等生活消費優惠及便利性等，擴大照顧服務能量，未來將會陸續增加海外優惠，會員可透過平台購買或預訂相關服務。

退輔會表示，自民國46年發出第一張紙本榮民證至今已逾一甲子，榮民證代表著崇高榮譽與本會服務憑證，在紙本榮民證使用多年後，配合本次數位服務平台建置，延請知名設計師以「金色、光輝榮耀」的視覺概念設計附電子票證功能之新式榮民證，並連結數位平台的優惠及服務，加值為多元好用的榮民證。

退輔會主委馮世寬強調，特別選在榮民節這個意義非凡的日子啟動榮福卡專案，也將首批新式榮民證呈獻給曾經為我們保家衛國的20位榮民楷模，彰顯所有榮民為國奉獻特殊尊榮，也讓榮民一起見證輔導會與時俱進的服務照顧，讓優質退輔制度傳承創新、永續發展。