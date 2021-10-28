為了提升台灣電動自行車產業地位，有效擴大自身優勢，「台灣電動智能自行車協會」（TSEBA）28日舉行成立大會暨第一屆第一次理監事聯席會，會中並推舉記憶體模組大廠威剛董事長陳立白擔任第一屆理事長。協會盼能結合台灣產、官、學資源，以節能減碳環保愛地球的科技實力聯手將台灣的電動（輔助）自行車產業推向世界的領先位置。

成立大會除了有多家自行車業者代表與資通訊產業代表，亦邀集財團法人自行車暨健康科技工業研究發展中心（CHC）、車輛工程與智慧交通領域之學者專家與會，盼凝聚各界之力，協助相關設備暨零組件廠商交流，共同打造產業共好平台，讓相關供應鏈廠商可藉由平台整合的製造、通路、資本等相關資源同步茁壯。

成立大會邀請產業界與學界貴賓共襄盛舉，就協會未來規劃與發展方向進行商討，並選出第一屆理、監事。分別由技嘉科技董事長葉培城、詠貿國際亞太區總裁汪文傑任副理事長，常務監事由威潤科技董事長吳柏慶擔任，並經眾理事互相推舉，由威剛科技董事長陳立白擔任第一屆理事長，於協會成立初期任重要推手，引領協會有一個好的開始。

陳立白表示，台灣素來有「自行車王國」美名，更有資通訊產業的技術領先優勢，而當電動（輔助）自行車已於歐、美、日等地風行，台灣作為重要的自行車出口國，卻未有效結合自身優勢，將此產業鏈更加發揚光大，甚為可惜。期望經由成立協會，整合台灣產、官、學界的優勢與資源，協助海內外技術交流及市場擴展，將台灣電動自行車產業推上全球領先地位，並為地球環境永續盡一份心力。

為提供會員多元服務，除產業代表，協會亦邀請先進公共運輸研究中心主任張學孔、台北科技大學車輛工程學系系主任陳志鏗、台灣師範大學車輛與能源工程學士學位學程主任洪翊軒、國立中興大學智慧電動車及綠能科技中心主任賴慶明擔任協會榮譽顧問，為往後會務運作注入更多專業能量。期許「台灣電動智能自行車協會」成為產業的重要推手，促進產業發展，達成美好願景。