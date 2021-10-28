三立八點台劇《天之驕女》收視再度攀高至4.68，自「張八歲」恢復真實身分後，黃少祺一回歸拍的就是濃厚情緒的戲，他表示快承受不住，看到劇本台詞多到回家洗澡都想哭，從八歲回歸到現在，沒有一場戲是輕鬆的。

黃少祺（左）與韓瑜《天之驕女》喪子劇情揪心。（三立提供）

黃少祺表示，演久了八歲的稚氣，恢復真實身分後說台詞卻變得有些生疏；韓瑜一旁吐槽：「他演張八歲時很多台詞都滑過去，現在要講得字字正確，但回不去了。」黃少祺無奈笑：「我從八歲恢復才兩天而已，正在適應『張嘉良2.0』！」

此外，韓瑜日前一場喪子之痛的哭戲極具渲染力，看見「文鈴」喪子撕心力竭的哭，痛徹心扉的演出讓觀眾不捨，網友直呼「心跟著淌血」，卻也展現韓瑜演技實力。不過黃少祺哭得可不輸韓瑜，韓瑜還得安慰他，黃少祺笑：「我們倆明爭暗鬥，看誰哭起來比較能感動觀眾！」

而劇中黃少祺發現兒亡全是莊月里（丁國琳飾）搞的鬼，觀眾期待他回歸第一件事就是向大反派莊月里復仇，並關注她是否遭報應「GG了」。謝承均日前臉書po出一張大雨中在貨櫃前、神情肅穆的照片，發文露端倪：「上禮拜是『莊月里周』，搞得人仰馬翻，大家辛苦了！」