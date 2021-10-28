一名正在司法官學院受訓的韓姓學習司法官，日前與友人在台北市某餐酒館用餐，發現有人在打架，隨即打電話報警。警方趕抵處理時，有點喝醉的韓男認為警員處理不當，竟自稱「台北地檢署檢察官」，還嗆罵三字經，當場遭依妨害公務現行犯逮捕送辦。司法官學院得知此事，立刻召開專案考評會，決議報請司法官訓練委員會廢止韓男受訓資格。

據悉，韓男的父親也在法界任職，韓男畢業後即通過司法官特考，目前在司法官班第62期受訓中。本月10日凌晨，韓男與友人在台北市大安區某餐酒館聚餐，見到餐廳內有人打架，隨即打電話報警。

警方趕抵現場處理，韓男疑因酒醉，不滿警方的處理方式，竟當場與員警起衝突，不僅謊稱自己是台北地檢署檢察官，還朝員警罵三字經，甚至出腳踢踹員警，韓男因此遭員警壓制逮捕，依妨害公務罪嫌送辦。

司法官學院接獲通知後，立刻召開專案考評會，認定韓男違反《法務部司法官學院學員守則》規定，決議評定品德學識成績不及格，並報請司法官訓練委員會審議廢止受訓資格。