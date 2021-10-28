全台網購電商最強檔雙11大戰即將展開，因應疫情推出的昇恆昌宅配網亦加入雙11大戰，讓無法出國的旅客，在家也能享有免稅價優惠，商品稅金由昇恆昌自行吸收，其中最吸睛的是「1111」優惠套組，預估整體流量有望再創高峰。

昇恆昌宅配網首度推出跨品牌優惠，不論是國際精品、時尚名品還是香水化妝品、保養品，不限品牌、不限類別，任選2件(含)以上立即享88折，名牌精品包搭配香水、或是秋冬大衣配彩妝等；此外，全館不限類別消費滿五千即贈價值五千美妝大禮包，內含各大國際品牌香水、保養品、面膜、化妝品等熱門商品，僅限量300份，且全館不限類別，消費滿五萬加碼贈紅包1000，直接現抵。

「史無前例1111」包括昇恆昌獨家設計時尚美型機能防護外套特惠價1111元、歐舒丹護手霜11隻特惠組只要市價7折等，且針對11月11日至12日限定，推出全館不限金額通通免運。