周興哲近來推出創作新歌〈你不屬於我〉，是《比悲傷更悲傷的故事》影集版片尾曲，28日釋出新歌MV花絮，周興哲表示導演將該MV設計成《比悲傷更悲傷的故事》影集版番外篇，導演特別讓他們看了戲劇片段，在拍攝過程中，他們非常有代入感，周興哲當下感性的哭得稀哩嘩拉，「相信大家看了也因劇情而感動。」

周興哲先前拍攝MV，大秀3秒落淚實力，導演安排他依劇情表現出各種不同程度的哭戲，周興哲幾乎都是一次到位，特別感謝林孝謙導演指導，周興哲說：「這劇情太紮心，演到感受媽媽要離去時，回想小時候母子的歡樂時光，卻來不及長大陪到她，一想到就so sad，淚流不止。」

他近來行程滿檔，除了參與節目錄影，還到青島與天王劉德華一起拍攝電影《危機航線》，除了忙碌工作之餘，依舊積極健身運動，由專業教練指導他拉筋，他驚訝發現現在的體態，跟去年拍電影時的狀態改變許多，不但身形更挺拔、曲線也更好看。

周興哲還開心分享日前首度上拳擊課，透過教練指導，他晚餐不吃澱粉，每天以6顆蛋、雞胸肉、牛排等交替食用，目前已瘦下2公斤，身材變得更精壯，連褲子都明顯變鬆。他預計明年1月返台，將專心投入個人首部電影《我吃了那男孩一整年的早餐》宣傳。