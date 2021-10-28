中國新聞網微信公號28日消息，截至27日，除了西藏外，大陸其餘30個省區市都已經對外披露了經濟第三季報。從GDP總量看，廣東、江蘇、山東前三名格局沒有變化。廣東和江蘇前三季GDP均突破8兆元（人民幣，下同）大關，呈現雙雄爭霸的態勢。

其中，廣東前三季GDP為8兆8009.86億元，依然坐穩「粵老大」寶座。不甘人後的江蘇正努力挑戰第一寶座，前三季跑得更快的「蘇大強」跟「粵老大」的差距縮小了不少。

江蘇前三季GDP同比增長10.2％，兩年平均增長6.3％，增速高於廣東的9.7％和5.1％。去年同期，江蘇GDP跟廣東的差距是4588.3億元，而現在只有3114.16億元，縮小了1400多億元。

第三季以來，歷史罕見洪澇災害襲擊河南，疊加疫情衝擊，人員出行受限、經濟活動減少，河南經濟遭遇前所未有的嚴峻挑戰與考驗。好在，最終河南經濟挺住了，前三季GDP達到44016.24億元，依然維持第五座次。

但經濟增速難免受到影響。河南前三季GDP同比增長7.1％，比上半年回落3.1個百分點，在GDP前十強中，河南前三季經濟增速最低。不過，河南的兩年平均增速仍保持增長。用河南統計局的話說是：「表明全省經濟復甦進程基本禁受住了特大洪澇災害和聚集性疫情等不利因素的嚴峻考驗。」

據報導，作為煤炭大省，山西經濟增長也在加速。資料顯示，山西前三季GDP同比增長10.5％，增速排名第五，超過全大陸GDP增速(9.8％)。上半年山西GDP增速低於全大陸增速，排名第十三位。

山西統計局稱，今年以來，原煤需求上漲，價格穩步上行，全省加大生產力度，實現了煤、氣、電持續安全穩定供應。全省規上原煤產量8.8億噸，增長11.6％。

報導指出，前三季北京GDP同比增長10.7％，增速排名第三位。對比來看，第一季北京GDP增速排名只在第十四位。

北京的經濟增速排位大幅提升，工業的高速增長功不可沒。資料顯示，前三季，北京第二產業實現增加值5206.6億元，同比增長29.4％。全市規模以上工業增加值同比增長38.7％。

重點行業中，貢獻最大的是醫藥製造業，醫藥製造業同比增長3.3倍。此外，高技術製造業、戰略性新興產業增加值同比分別增長1.4倍和1.1倍。

在外界看來，北京醫藥製造業爆發性增長，主要得益於疫苗生產的帶動。目前，新冠病毒疫苗接種已經超過22億劑次，而作為疫苗供應主力的國藥、科興，都在北京。

從前三季GDP增速來看，湖北繼續位居第一。湖北前三季GDP為3兆4731.56億元，同比增長18.7％。

湖北省統計局表示，今年以來，湖北經濟全面穩定恢復快速增長，一季「高開高走」，二季度「半程精彩」，三季「加壓企穩」，發展韌性持續顯現。

從兩年平均增速來看，海南高居第一。兩年平均增速是指以2019年相應同期數為基數，採用幾何平均的方法計算的增速。海南前三季度GDP同比增長12.8％，兩年平均增長6.8％。自貿港建設讓「東風」在海南乘風而上。前三季大，全省批發零售業實現增加值613.09億元，同比增長42.5％，兩年平均增長23.7％。