《新聞千里馬》

台中二選區台灣基進立委陳柏惟罷免案過關後，年底4大公投投票即將來到，民進黨將面臨一場硬仗。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，看到他所作的公投民調數字，非常意外。而如今整個公投氣勢，嚴重不利民進黨政府，如果民進黨一敗塗地，輸了罷免、又輸了公投，民進黨還剩下什麼？

游盈隆28日在中天《新聞千里馬》節目中認為，時代力量和台灣基進在有關台灣認同的立場，都比總統蔡英文領導的民進黨要鮮明強硬很多。而在他們在立法院很多的作為，都是總統蔡英文所不喜歡的。

被問到林昶佐若面臨罷免案，蔡英文出力會比陳柏惟高嗎？游盈隆坦言，他不曉得，也不敢論斷。目前這個階段，不好論斷。對總統府來講，萬華畢竟是在台北市的核心地方，台中第二選區則是遙不可及，所以可能會不一樣。

游盈隆指出，陳柏惟罷免案過關，會把藍營氣勢帶動起來，但對綠營來講，卻是一個大傷。再加上整個公投氣勢，嚴重不利民進黨政府，從陳柏惟罷免案到4大公投，如果民進黨一敗塗地，輸了罷免、輸了公投，民進黨還剩下什麼？

游盈隆認為，罷免時，壓根沒想到公投會這麼嚴重，他做這個公投調查時，很納悶的一點是，8月28日本來要舉行公投投票，但因為疫情緣故延後，這一段時間是多出來的時間，推動方會不會冷卻，其實官方也希望藉此來冷卻，結果不是這樣，反而同意方更強，連核四重啟也更強，讓他非常意外。但未來雙方差距也許會縮小，也說不定。他也表示，一語點醒夢中人，讓執政當局大夢初醒之後，發現不得了，如果照這個情勢展下去還得了，就垮了。

台灣民意基金會26日公布4大公投最新民調，4項公投全部都由贊成方領先反對方，其中反萊豬、藻礁、公投綁大選等3項公投，都呈現一面倒；重啟核四公投，原本反方略占上風，如今贊成方也形勢逆轉。