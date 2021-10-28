新北市長侯友宜昨被民進黨議員逼問有關共機擾台一事，議員跳針式要他表明「敵國到底是不是中國，怎麼讓人民相信能夠捍衛國家」，侯友宜怒回不管是哪一國挑釁中華民國，他都會用生命捍衛中華民國，是他第一天當警察開始就不變的初衷。對此，有媒體人認為，若綠營繼續用「抗中保台」修理侯，反而只會踢鐵板，且這招用在侯身上，可能根本沒用。

原來，新北市民進黨團27日在總質詢中，要求侯友宜市長提出對中共軍機繞台看法，並要求侯說出「中國就是敵國」。侯友宜當即表示自己經歷過槍戰，守護人民。槍抵在頭上，也要解救人質（陳進興南非武官挾持事件）。用生命守護過中華民國，任何國家傷害臺灣，都會站出來捍衛。侯還罕見發怒連嗆：「我槍戰中捍衛人民，你做過嗎？你有嗎？」。

韋安28日在臉書發文分析表示，顯然，綠營開始用「抗中保台」牌，來防範和修理2024最大潛在對手。不過，這招用在侯身上，可能根本沒用。

他解釋，現今無分藍綠政治人物中，最有資格講「保護人民、捍衛國家」，非侯莫屬。因為他30多年的警察生涯，被電視直播，和民眾目睹多次，公認的曾不顧生死，參與警匪槍戰；也曾隻身與火力強大的陳進興談判，成功救出幾個月大的人質。侯早已用行動履行過「保護人民、捍衛國家」的職責。

韋安認為，其他人可能受綠營「抗中保台」攻防，容易被扣上「紅帽」，但有著質樸本土色彩的侯友宜，即使綠營支持者，也相信他的「鐵漢英雄」，會不惜性命、不惜代價、不怕死地保衛臺灣人的安全和利益，而絕不可能「賣台」。因此，綠營如果現在和未來，用「抗中保台」牌修理侯，反而只會踢鐵板，替侯友宜更「加分」。