不讓百貨周年慶專美於前，全聯今年迎接超級周年慶年末大檔，不僅推出超過300項商品憑卡買1送1、第2件5折起外，並結合PX Pay「滿月紅利」新會制，11月單月皆可享周年慶優惠，回饋率達8％，力拚全檔業績成長10％。

全聯指出，今年超級周年慶不只推出商品優惠，針對逾1200萬名會員，將新實施的PX Pay「滿月紅利」拉高回饋幅度，從每個月最高3.1％，11月一口氣提升到8％，並將送出總計100台的SHARP電視與4條福利熊金條，全部加起來投入超過6000萬元預算回饋會員。

全聯自2008年起發行實體福利卡，可儲值回饋福利點數，每10點折抵1元，目前有超過七成以上進店消費的顧客都是會員，為讓會員福利卡點數發揮最大效益，全聯自2013年起針對會員舉辦集點換購活動，目前一年平均推出6～8檔。

且自2019年導入PX Pay數位會員服務，透過手機APP就可累點、折抵以及換購商品，甚至還能捐贈愛心點數給公益團體。目前PX Pay行動會員已累積將近800萬名；全聯指出，透過實體卡與行動會員加持，逐步養成超級會員，其中光前4%的會員即貢獻整體25％業績。

為強化會員黏著度與忠誠度，全聯於今年9月新推出「滿月紅利」新會員制度，首創以月份為週期計算，消費者免付高額年費，只要到全聯消費並使用PX Pay支付通通都能累積，帶動會員到店的消費頻率，更帶動每月平均消費金額。因此超級周年慶提升回饋率，以吸引更多消費者愛用。