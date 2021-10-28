日演員綾瀬遙27日出席「東京國際戲劇節」第14屆「東京戲劇獎 2021」頒獎典禮，是她８月下旬染疫恢復後，首次在公開場合露面，她以TBS電視台《天國與地獄～瘋狂的2人～》精彩演出獲得最佳女主角獎，身著純白連身裝，笑容滿面上台領獎。

典禮主持人、資深演員石坂浩二稱讚綾瀬遙在《天》劇中不僅要和高橋一生互換靈魂，還要變身成猙獰的殺手，演技難度極高，她的優秀表現當之無愧。綾瀬遙向大家表示感謝，「欸嘿嘿」「呵呼呼」可愛笑聲不斷，她獲獎後謙虛表示作品是由導演、劇組與合演的高橋一生共同創作出來的。

《我家的故事》劇照。（KKTV提供）

《俗女2》獲海外特別獎

最佳男主角為NHK晨間劇《YELL》窪田正孝，最佳連續劇由長瀬智也主演《我家的故事》獲得，江口德子與西田敏行皆以《我家的故事》分別獲最佳女配角與最佳男配角。松隆子主演《大豆田永久子與三個前夫》獲優秀獎外，也獲劇本獎（坂元裕二）與主題曲獎。

此外台灣作品《俗女養成記2》獲「海外作品特別獎」，得到該獎的還有韓國《黑道律師文森佐》、泰國《2gether》。今年4月過世的名編劇家橋田壽賀子獲得特別獎。

以下為東京電視劇獎2021主要得獎作品名單

作品獎＜連續劇部門＞

首獎《我家的故事》

優秀獎《喜劇開場》

優秀獎《MIU404》

優秀獎《半澤直樹》

優秀獎《天國與地獄～瘋狂的2人～》

優秀獎《大豆田永久子與三個前夫》

優秀獎《華麗一族》

個人獎

最佳男主角 窪田正孝《YELL》

最佳女主角 綾瀬遙《天國與地獄～瘋狂的2人～》

最佳男配角 西田敏行《我家的故事》

最佳女配角 江口德子《我家的故事》

劇本獎 坂元裕二《大豆田永久子與三個前夫》

導演獎 西村武五郎《美麗之國》

特別獎 橋田壽賀子

主題歌獎 STUTS ＆ 松隆子 with 3exes〈Presence〉《大豆田永久子與三個前夫》

海外作品特別獎

《黑道律師文森佐》韓國

《俗女養成記2》台灣

《2gether》泰國