員林市公所斥資1.5億元，完成全市1.25萬盞LED智能路燈汰換，不只節能省電，還可遠端及時操控開關燈、調整路燈亮度，且每一盞燈都有專屬編號，若不亮、故障，不需民眾通報就能即時檢修。

員林市曾因私設太多未申報的路燈，遭台電查報提告，「黑燈官司」纏訟7年，導致彰化縣政府2018年斥資1.8億元將全縣各鄉鎮總計將近10萬盞水銀燈汰換成LED燈時，員林市被排除在外。

去年公所總算將積欠的電費還清，並與電訊系統業者合作，分7年編列1.5億元，平均每年約2200萬元，去年9月開始建置智能路燈與遠端維護系統，今年8月全面啟用。

員林市長游振雄表示，員林市是全國鄉鎮市中率先引進智能路燈，委由專業廠商維護管理，透過平板、智慧型手機，直接掌握監測全市41里每盞路燈現況，還可以遠端調控將路燈調亮或調暗；不只每年省下千萬元電費，故障、不亮可即時接收、檢修，不再需要苦苦等候報修。

游振雄說，目前並在員林公園、員林轉運站、員林國小、火車站正門口、第一市場中正路口等五處建置5盞示範型智慧路燈，設有wifi6、充電座、影像監錄與空品監測系統等，若成效不錯，未來可再結合5G網路，甚至可望在員林大道引進推動智能電動無人小巴上路運行。

公所建設課長陳浴秉表示，智能路燈上路後，每盞燈都有專屬身分證和QR code，即時監控，若發現故障，不需等人通報就能即時檢修，市民也可直接掃路燈上的QR code，連結系統平台，將拍下的路燈照片上傳，或直接撥打路燈上的維護專線與廠商聯繫。

陳浴秉說，部分路燈位處農田旁，經農民反映也將亮度調暗以免影響作物生長；目前每部主機監控10支路燈，但山區仍有訊號不穩定導致無法同步監控的情況，此外184重劃後，三多街區、橋愛街區，與條和街區等住宅區，因建商當初挖破地下電線電纜管線，導致只要下雨就會發生大規模跳電，公所也已編列1300萬元經費維修，避免因跳電導致路燈不亮。