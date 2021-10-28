佳士得拍賣香港秋季拍賣會即將在11月25日至12月3日於香港灣仔會議展覽中心登場，首波曝光的領拍作品以夏加爾（Marc Chagall）畫作《戀人與馬戲團》最受矚目，珠寶類則以一枚3.32克拉豔彩藍鑽戒指領拍，至於精品皮包仍以愛馬仕（Hermes）白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮包獨領風騷。

根據佳士得上半年的全球成交報告，上半年全球拍賣成交總額中，有高達39%為亞洲藏家，佔比為全球最高，足見亞洲藏家的實力驚人，這也讓更多珍稀高價拍品紛紛湧進亞洲拍賣會，尤其是西畫、寶石、名表，常是拍賣會上的美麗亮點。

夏加爾畫作《戀人與馬戲團》登上佳士得香港秋拍，起拍價1500萬港幣。(佳士得提供)

其中頗受當代年輕藏家喜愛的巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）畫作，一幅1982年的《Donut復仇》將登上佳士得香港秋拍，另一幅夏卡爾的《戀人與馬戲團》，也是眾所矚目的焦點。

3.32 克拉豔彩藍色IF鑽石戒指，起拍價3200萬港幣。(佳士得提供)

珠寶類精選重要拍品，其中以3.32克拉豔彩藍鑽戒指最為吸睛，其次23.88克拉祖母綠戒指、卡地亞鑽石手環等，也受到藏家青睞。至於精品皮包類，愛馬仕白色喜馬拉雅尼羅鱷魚皮包仍是獨領風騷，一款28公分鑲鑽凱莉包起拍價180萬港幣，而且是賣方今年才剛購入就立刻送進拍賣會，一轉手就賺上一筆。