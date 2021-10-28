受到缺料、車用客戶與蘋果拉貨不如預期、IA需求不振，台達電（2308）第三季毛利率、營益率繳出季減與年減的成績單，營益率則是五個季度以來首次低於10％，第三季稅後獲利為63.69億元、同樣雙減，累積前三季稅後獲利為205.38億元，年增13.75％，前三季EPS為7.91元。而只要第四季料況與客戶拉貨能夠穩住，台達電全年還是能挑戰賺一個股本。

台達電在7月底法說會時表示，缺料最嚴重的時間點已經過去，8月開始就會出現舒緩，然而，包括德儀、意法半導體、英飛凌的MCU、MOSFET等半導體零組件缺口放大，台達電8月營收就因為缺料而意外下滑，即使9月營收因為欠料補上，並以273.44億元創下單月營收歷史新高，第三季營收也因此來到796.46億元、季增約1％。

然而缺料帶來的生產效率降低，對於毛利率不利，而且缺料也讓車廠客戶拉貨不如預期，影響所及，台達電以生產車用產品為主的子公司泰達電，第三季淨利季減28％、年減也高達55％，疫情影響供應鏈生產，也讓蘋果對高毛利的乾坤扼流圈拉貨力道不如預期，而且中國經濟趨於疲弱、能耗雙控則讓高毛利的IA部門表現不佳，都對第三季獲利能力造成影響。

從毛利率來說，台達電從第三季起陸續向向客戶反應成本上揚，然而台達電第三季毛利率為28.3％，％仍比上一季下滑1.8個百分點，並比去年同期下滑3.64個百分點，而過去連續5季度台達電營益率繳出雙位數成績單，第三季營益率則為9.77％、是一年多以來首度跌破雙位數百分比，回到往年的普通表現。

在出貨受缺料影響、成本升高下，台達電第三季稅後獲利63.69億元，比上一季下滑16％，並比去年同期減少24％，EPS為2.45元，不過在上半年比去年同期明顯成長下，前三季稅後獲利仍有205.38億元，年增13.75％，前三季EPS為7.91元。換言之，只要第四季料況與客戶拉貨能夠穩住，今年台達電還是有機會挑戰賺一個股本。

另外，台達電28日董事會通過，為因應未來業務發展需求，將興建中壢廠第六期，暫估工程總價款約為52.52億元。台達電在2019年4月宣布以25.68億元購入原廣運中壢廠，並預定為中壢六廠廠址，建地面積約為9726坪。