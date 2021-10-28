英國皇家海軍的AW-159野貓直升機(Wildcat helicopter)剛剛完成岩燕輕型飛彈(Martlet Missile)的試射，成功擊毀1個小型充氣目標，被評為「可大幅提升航空母艦的安全」。

新阿特拉斯(New Atlas)報導，英國海軍的超級航空母艦伊麗莎白女王號(HMS Queen ElizabethR08)剛剛完成她的亞太遠航，目前還在印度進行友好訪問，雖然6萬噸的新航艦為英國爭了不少面子，但是由於戰機中隊尚未到位，目前她還處在相當脆弱的情況，這一趟旅行並不輕鬆。

雖然在二戰期間，航空母艦確立了海上霸主的地位，但它實際上就是浮動機場，具有威力的是艦載戰機，為了搭載足夠多的戰機，航艦捨棄了許多武器，使得它相對來說也很脆弱，如果採用大量快艇的舟波攻擊，那麼航艦雖不至沉沒，但有可能受損。

如何應對這些威脅？美國海軍在過去十年中，採用的是導引式70公釐海蛇火箭(APKWS Hydra 70 )來對付小型艦艇，不過皇家海軍則是再研發小尺寸反艦飛彈，也就是岩燕輕型飛彈。

1枚岩燕飛彈只有1.3公尺長、13公斤，採用雷射導引，每架野貓直升機可以攜帶 20 枚，使其成為最好的快艇攔截者。

皇家海軍航艦打擊群航空聯隊指揮官詹姆斯‧布萊克莫爾(James Blackmore)說：「岩燕飛彈是一種新型空對地輕型多用途飛彈，最近在野貓直升機投入使用，可應付那種針對航艦打擊群構成威脅的小型船隻和海上目標，是相當不錯的防禦武器。」