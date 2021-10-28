桃園市桃園區新興國際中小學舉辦年度「國際日」系列活動，學生展現國外特色進場。（校方提供）

新興國際中小學董事長魏照金、總校長魏宏恩、副總校長兼中小學部校長林繼生於萬聖節與各班代表合影。（校方提供）

桃園市桃園區新興國際中小學舉辦年度「國際日」系列活動，學生巧妙變裝，演出32個國家特色進場，學生也化妝遊行到各個局處展現走秀討糖趣，並由外師進行全美語多元節慶教學全校沉浸在異國文化與國際氛圍中。

校方表示，國際日結合運動會多元文化進場、萬聖節活動，期許學生在實作中體驗外國文化、了解各國的風俗，並激發孩子的潛能與團隊合作的榮譽心。雖然因為疫情關係，沒有開放家長與外賓參加，但是活動內容仍然生動、熱鬧，全校沉浸在異國文化與國際氛圍中。

新興國際中小學每年都舉辦「國際日」系列活動，其中萬聖節活動，將國際上的節慶文化，融入學生的學習，也藉由創意造型或在服裝上大秀搞怪的過程，拉近同學、親師距離，增進多元文化體認，當天由創辦人、董事長魏照金、總校長魏宏恩、副總校長兼中小學部校長林繼生一起發糖果給同學，讓同學感受節慶的氛圍，同時瞭解異國文化意涵。首先，學生們化妝遊行到校園各處室進行走秀討糖趣「Trick or Treat」，由外師進行全美語多元節慶教學，包含萬聖節介紹、刻南瓜、鬼屋闖關及討糖等活動，不但融合情境教學，也讓學生有展現自我的舞台與表演空間，展現小朋友天真活潑的一面，留下最難忘的回憶。

其次，配合「國際日」多國文化系列活動，各班經抽籤抽取代表國家後，學生以班級為單位，透過活動企畫、班級海報設計、道具服裝以及活動表演及內容，以學生的視野去介紹並呈現各國的地理位置、歷史文化、傳統藝術、宏偉建築、風土民情與飲食文化等。各班更以抽到的國家的各種特色製作道具，準備服裝，搭配該國音樂，於運動會中展現創意進場，總共有32個國家魚貫出現，整個過程熱鬧繽紛，宛如一個國際交流盛會。

魏宏恩表示，新興國際中小學在創設之初即注重雙語與國際教育，共聘有10位外師，在中師、外師合作下，強調提升學生國際視野，以STEAM為教育核心素養，引進國外science教材，以小班教學的方式，幫助學生快樂、有趣、有效的學習英語與科學知識。

林繼生則說，學校重視學生國際教育及拓展學生國際視野，透過平日外師教學及結合節慶與生活的各種體驗，相信在學生心中已埋下探索世界的種子，學習的領域將更加寬廣及豐富。