樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員Yuri（陳怡叡）以天使臉蛋和魔鬼身材的女神外貌，被球迷封為「地表最正啦啦隊女孩」，從小就有唱跳歌手夢的她，昔更不顧家人反對北漂追夢，差點就以女團身份出道；日前Yuri上綜藝和「Fubon Angels」秀秀子性感熱舞，過程中朝男星張立東開腿，春光乍洩瞬間讓他興奮指數飆升，現場看出他害羞得手足無措。

啦啦隊女神之一的樂天女孩Yuri，除了在球場邊替球員加油外，偶爾也會在比賽周邊活動熱舞，實力一直是球迷有目共睹；日前Yuri和林襄、阿吟、秀秀子以嫩妹身份，上節目《綜藝大熱門》，和被歸類在老妹的蘿莉塔、沐妍、巫苡萱、艾融，秀才藝PK。

日前Yuri上綜藝和「Fubon Angels」秀秀子性感熱舞，過程中朝男星張立東開腿，春光乍洩瞬間讓他興奮指數飆升。(圖/ 摘自《綜藝大熱門》YouTube)

而Yuri和同樣是啦啦隊的秀秀子使出雙人性感熱舞，她們穿著類啦啦隊服的裝扮，隨著音樂扭腰擺臀，活力又不失性感的表演驚豔全場；過程中她們也不斷撩男星張立東，跳到一半還在張立東面前躺下開腿，大洩裙下春光，即便有安全褲但張立東仍被神秘三角洲衝擊畫面震撼，製作單位還請專家替他測興奮指數，也在「開腿」瞬間飆升，他臉紅模樣也證明已被撩得不要不要。

網友看完影片也忍不住虧張立東，「立東參加節目以來史上最快樂的一集」、「立東這集真的是賺到了啊」、「這集張立東應該不用拿通告費」；而Yuri粉絲也看到超興奮，直言「Yuri呼氣和手那段是男的都頂不住了啦」、「Yuri真的很完美，全台灣最正是她」、「Yuri看起來好像Angelababy顏值巔峰時期的樣子」。