一名人妻憤怒表示，與丈夫已經3個月沒有親密行為，特地暗示老公，竟遭開玩笑「怎麼性慾那麼強？」，氣得這名人妻忍不住表示，結婚4年都是自己在主動，如果真的性慾強，早就離婚或是送綠帽給丈夫戴了。

「只是想要來點激情很難嗎？」，一名人妻在《爆料公社app-匿名館》哀怨又憤怒地發文表示，與丈夫已經3個月沒做愛，晚餐後暗示對方，被丈夫用最近工作太累了推託，還開玩笑說：「妳怎麼性慾那麼強啊？」，氣得她回嗆：「我性慾強？！你還是不是男人呀！」。

人妻表示，為了床事爭吵已經不是第一次，結婚4年好像總是自己主動提出要求，如果真是性慾強的人，早就離婚或是送丈夫幾頂綠帽了。她懷念熱戀時「光是看著對方的眼神或者只是牽牽手就會情不自禁的想要」。

人妻表示，對自己來說，性愛更重要的是一種情感和情緒的交流，兩個人肌膚相親甚至比性本身更吸引她。最後更感嘆：「他一碰到枕頭沒三秒就打起鼾了，而我從10點半上床到現在都睡不著看看時間已經1點了，唉，這惱人的夜好漫長喔。」。

網友看完紛勸人妻：「唉… 男人不碰妳只有兩種情況 不是性冷感，要不就是膩了妳，如此而已，要不妳找個他不認識的女性朋友 偷偷勾引他看看~人性禁不起考驗的」、「體力應該都用在別人身上吧~ 所以妳看到的都是聖人模式」、「找一個伴比較實際，老公不給時就找伴！」。

「我也想說 我今年才30初，結婚才一年 然後老公年紀還比我小 但是他卻不怎麼喜歡那件事~至今已經半年沒有性了 我都想出去偷吃了...」、「太累都是藉口，一定是哪裡出現問題，人都會有需求，都是需要性來滋潤愛情的，無性生活的日子真的會很可憐的」、「唉！拍拍樓主 妳不孤單，我也是跟男友同居多年，甚至後期面臨慘到陽痿的地步……男友不到40歲，叫去看泌尿科又好似很傷他尊嚴，勉強妥協下看中醫調理」。