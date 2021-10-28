前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

聯合國大會第2758號決議10月25日通過滿50年，布林肯（Antony Blinken）翌日發表聲明支持台灣參與聯合國體系。前民進黨立委郭正亮表示，「這裡面有一個麻煩問題」，要到聯合國大會表決，美國注定會輸！

郭正亮26日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》網路直播節目中分析，2758號決議讓中華人民共和國政府代表中國，但沒有提到台灣的地位。美國也知道台灣要回去是非常困難的，所以就說是否可以用觀察員、不涉及國家地位。郭正亮指出，目前聯合國觀察員有3個，包括梵蒂岡、巴勒斯坦和馬爾他騎士團。巴勒斯坦尚未建國，但有一個政治實體。

「可是這裡面有一個麻煩問題」，郭正亮解釋，要到聯合國大會表決，美國注定會輸！非洲國家54國，大概只有史瓦帝尼支持美國；伊斯蘭國家有47個，支持美國的恐怕不到5個；東南亞基本上也是支持中國大陸。美國最近回去人權委員會，居然只拿到68票，1百多票棄權。

郭正亮認為，美國現在很麻煩，除了用「權重」投票，例如世界銀行、國際貨幣基金，或是比較特殊的例如世界著作權組織，除此之外，美國在聯合國投票幾乎都輸！

他進一步說，大部分國家幾乎是窮國，美國長期忽略第三世界，現在嘗到苦果，所以美國講有關聯合國議題，「聽一聽就好了」，事實上投票也不會過，如果用193國來算，重大決議三分之二需要129國，過半是97國，太難了！