VR應用開拓者XRSPACE宣布，第四季正式發布多人虛擬線上音樂活動平台「PartyOn」，內建數百首華語及多語系授權歌曲，無需額外購買，具備低延遲音質及即時社交互動，打造音樂娛樂產業元宇宙，這也是第一款可跨平台使用的的VR音樂平台，支援XRSPACE MANOVA一體機、Oculus Quest與Quest 2，也可於智慧型手機下載PartyOn應用程式導入歌單。

XRSpace表示，PartyOn今年六月已推出搶先體驗，提供用戶在線歌單唱到飽，至今已累積超越千名用戶體驗，用戶們逐漸於平台上建立起群體交流，XRSpace強調，在PartyOn平台上用戶之間「自由」與「平等」，從現階段的活動、表演，到即將推出的的內容創作都會堅持這個理念。

XRSPACE平台內容暨行銷副總經理劉冠廷表示，全球疫情讓越來越多線下音樂活動轉往線上， PartyOn累積成熟的虛擬影音異地共唱技術，連接現實端點、延伸音樂表演，並與音樂產業內容夥伴們共創下一個世代的沉浸式娛樂體驗。

XRSpace表示，PartyOn致力於消費者需求，不著墨於在攝影棚才能創造的表演、不帶入需複雜設備才能展現的互動，不需要高昂成本才能生成內容，讓用戶在家且用最自在的方式，演唱、跳舞、表演、創造內容，PartyOn的產品定位加上線上音樂的日常需求，能讓 「虛擬」落地到消費者的生活之中。

XRSpace也預告，PartyOn將於今年文策院舉辦的「TCCF 2021 創意內容大會」推出全球首次對外展出，並於展覽期間呈現5G XR最獨家虛擬共唱體驗。