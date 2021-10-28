中海油首席財務官謝尉志談及啟動回歸A股時表示，公司已啟動上市程序，希望年底前能完成A股發行，但由於A股上市採取核準制，時間表由監管機構決定，公司將積極推動上市進程。

謝尉志指出，2030年實現碳達峰是大陸政府的承諾，所有陸企都在進行碳達峰路徑的規劃，中海油正在研擬自身碳排放的規劃，以及探索未來碳排放趨勢，確定路徑和目標後，會在ESG報告中有所體現。另外，針對2030年碳達峰，公司希望於2025年將油氣產量中天然氣佔比由目前的21％提升至35％。

另外，市場消息傳出，中海油以及其他大陸能源巨頭正在洽談美國液化天然氣（LNG）長期供應合約。謝尉志表示，LNG屬於中海油集團的業務，集團非常積極與所有LNG供應商探索簽訂雙方都能獲利的長期供應合約，不只是美國，在整體LNG採購部署下，只要商業條款有利，與任何LNG供應方締約都有可能，對於早前媒體報導的消息，暫時沒有具體數字可提供。